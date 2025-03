Communiqué de presse

Atos s'associe avec succès aux Jeux mondiaux d’hiver Turin 2025 de Special Olympics, le plus grand événement humanitaire sportif au monde

Atos a livré le meilleur de ses technologies pour permettre aux participants de partager leur unité, leur détermination, leur bravoure et le pouvoir de la bienveillance

Turin, Italie, le 20 mars 2025 - Atos, partenaire technologique clé de Special Olympics International pour les Jeux mondiaux d'hiver de Turin 2025, annonce aujourd'hui avoir fourni les services informatiques essentiels qui ont contribué au succès des Jeux.

Cet événement, qui s'est déroulé du 8 au 16 mars 2025, a réuni jusqu'à 1 500 athlètes et partenaires unifiés (coéquipiers sans déficience intellectuelle) de 100 nations, 2 000 bénévoles, plus de 1 000 entraîneurs et représentants de délégations officielles, 2 000 membres de familles, 1 300 invités et plus de 500 représentants des médias.

Atos a fourni une gamme de services essentiels, y compris la gestion des compétitions, le traitement des données, les inscriptions sportives, les accréditation, l'intégration du chronométrage et du score, ainsi que le flux de résultats pour un total de 9 sports et activités: ski alpin, ski de fond, danse sportive, patinage artistique, floorball, patinage de vitesse sur piste courte, snowboard, raquette, et enfin pour le programme d'entraînement à l'activité motrice (Motor Activity Training Program - MATP).

Fondée en 1968, Special Olympics s'efforce de créer un monde meilleur en favorisant l'acceptation et l'inclusion. La mission de Special Olympics est d'offrir aux enfants et aux adultes ayant une déficience intellectuelle un entraînement sportif et des compétitions sportives tout au long de l'année dans une variété de sports de type olympique, en leur donnant l'occasion de développer leur forme physique, de faire preuve de courage et d'éprouver de la joie, et de participer à un moment de partage de compétences et d'amitié avec leur famille, les autres athlètes, et la communauté Special Olympics.

Atos s'est associé à Special Olympics International en 2023 et, jusqu'en 2027, fournit les services numériques essentiels dans les domaines clés suivants :

Développement et maintenance du système global de gestion des Jeux Special Olympics

Assistance événementielle, avec des services distants et sur site

Atos a travaillé en étroite collaboration avec le mouvement Special Olympics pour bien comprendre quels étaient les défis, examiner les outils développés et s'assurer qu'ils étaient en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Les sports adaptatifs sont assortis d'un ensemble unique de règles et de catégories basées sur les capacités des concurrents, pour lesquels la technologie permet aux concurrents ayant différents niveaux de capacité de participer et de concourir ensemble dans la même épreuve. L'expérience et les technologies sportives avancées d'Atos ont permis d'assurer une expérience sans faille pour les athlètes et les organisateurs, cette approche collaborative contribuant in fine à créer une expérience numérique véritablement transformatrice pour tous.

Atos s'est appuyé sur l'expertise inégalée de ses professionnels sur site et de ses techniciens à distance depuis son Centre d'excellence en technologie du sport en Espagne pour assurer l'excellence opérationnelle tout au long de la compétition. Les experts d'Atos ont soutenu et surveillé la technologie globale des Jeux, s'assurant que tous les services fonctionnaient de manière fluide et efficace pendant toute la durée de la compétition.

« Special Olympics est un partenaire très particulier pour nous, car il n'y a presque aucun autre événement dans lequel on puisse ressentir l'esprit et le pouvoir transformateur du sport avec une telle d'intensité », a déclaré Nacho Moros, responsable Major Events chez Atos. « L'essence même de ces Jeux est de permettre l'expression de la compétitivité et de la bienveillance des athlètes, et nous sommes extrêmement fiers que notre longue expérience dans les technologies sportives nous ait permis de fournir des services sans faille menant à un événement entièrement réussi. »

« Le partenariat entre Atos et Special Olympics est une étape importante vers la réalisation de nos objectifs de transformation numérique », déclare Nathan Cook, directeur de l'information et de la technologie de Special Olympics International. « Atos s'engage à soutenir les Jeux olympiques spéciaux et les personnes souffrant de handicaps intellectuels et développementaux (IDD) par le biais d'initiatives d'engagement innovantes. En s'appuyant sur des outils numériques avancés et en proposant des ressources sur mesure, Atos améliore l'expérience compétitive de nos athlètes. L'un des principaux objectifs de l'engagement d'Atos auprès de Special Olympics est le développement de notre système des Jeux mondiaux, conçu pour permettre et renforcer l'inclusion de nos athlètes dans plus de 30 sports de style olympique à l'échelle mondiale. Cela inclut notamment de fournir des technologies essentielles qui permettent aux athlètes de concourir sur la scène principale lors de nos événements mondiaux, tels que les récents Jeux mondiaux d'hiver de Turin 2025 et les prochains Jeux mondiaux au Chili 2027. »

Depuis plus de 30 ans, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d'une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, indépendamment de leur visibilité et de leur envergure. Qu'il s'agisse d'événements mondiaux ou de compétitions locales telles que le récent Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne 2025 à Bakuriani, en Géorgie, ou les Jeux Invictus de 2025 à Vancouver-Whistler, au Canada, Atos s'efforce constamment d'offrir l'excellence technologique à l'ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et le Mouvement paralympique de 2002 à 2024 et est le partenaire numérique officiel du Comité olympique européen jusqu'en 2027, ainsi que le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. En outre, l'entreprise est également le partenaire officiel des technologies de l'information pour les compétitions des équipes nationales de football pour l'UEFA depuis 2023. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que l'UEFA EURO 2024™ en Allemagne et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur les solutions d'Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos major events.

***

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial visant à mettre fin à la discrimination à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de toutes les personnes grâce au pouvoir du sport et des programmes en éducation, en santé et en leadership. Avec près de 4 millions d'athlètes et de partenaires de sports unifiés (Unified Sport® Partners) et 1 million d'entraîneurs et de bénévoles dans plus de 170 pays, Special Olympics propose chaque année plus de 30 sports de type olympique et près de 50 000 jeux et compétitions. Pour en savoir plus, consultez SpecialOlympics.org.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 78 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net | Tel : +33 (0)7 69 48 01 80

Special Olympics

Megan Gausemel | mgausemel@specialolympics.org | +1 202 570 8628

Pièce jointe