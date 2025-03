Volatus Aerospace s’associe à RigiTech pour améliorer les services de livraison médicale grâce à la technologie des drones longue portée

TORONTO, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV: FLT) (OTCQX: TAKOF) (Francfort: A3DP5Y) (« Volatus » ou « la Société »), un fournisseur de solutions aériennes de premier plan, annonce un nouveau partenariat stratégique avec RigiTech, une entreprise suisse spécialisée dans la technologie des drones. Cette collaboration vise à intégrer le drone de livraison longue portée Eiger de RigiTech au réseau croissant de livraison par drone de Volatus, renforçant ainsi ses capacités de livraison médicale au Canada et à l’international.

Le drone Eiger est reconnu pour son design robuste et éprouvé, capable de transporter des charges allant jusqu'à 3 kg sur une distance de 100 km. Équipé d’une avionique avancée et d’un parachute de récupération de sécurité, l’Eiger est parfaitement adapté aux exigences de livraison longue portée des services médicaux de Volatus.

« L’intégration du drone Eiger de RigiTech dans nos opérations nous permet d’étendre nos distances de livraison, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les services médicaux et les livraisons en milieu rural », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « La capacité de livraison longue portée et la fiabilité de l’Eiger complètent parfaitement notre RPAS de livraison locale, le Canary, nous permettant de répondre à la demande croissante pour des livraisons médicales critiques et ponctuelles sur de longues distances. RigiTech est un excellent ajout à notre écosystème de partenaires. »

Volatus exploite actuellement deux services de livraison par drone à distance, l’un dans la région du Grand Toronto et l’autre à Edmonton, Alberta, avec tous les vols gérés à distance depuis son centre de contrôle des opérations à Vaughan. L’ajout du drone Eiger permettra à Volatus d’élargir son offre de services, d’augmenter sa portée et de mieux desservir les régions éloignées et sous-desservies au Canada ainsi que dans d’autres marchés en développement.

« Cette collaboration avec Volatus représente une avancée majeure dans notre mission de transformation de la logistique grâce à la technologie des drones », a déclaré Adam Klaptocz, PDG de RigiTech. « L’expérience approfondie de Volatus en exploitation à distance et son centre de contrôle des opérations hautement sophistiqué offrent l’infrastructure idéale pour démontrer les capacités de l’Eiger à grande échelle. »

En savoir plus :

Volatus Aerospace organisera un webinaire exclusif intitulé :

« Naviguer à travers les changements géopolitiques et les partenariats stratégiques pour une croissance future »

Date : 25 mars 2025

Heure : 11 h 00 (HE)

Lieu : En ligne (inscription requise)

Lors de cette session, le PDG Glen Lynch discutera de l'importance stratégique des partenariats comme celui-ci pour renforcer la position de Volatus sur le marché et naviguer à travers les évolutions géopolitiques. Les investisseurs, les médias et les professionnels de l'industrie sont invités à y assister.

Inscrivez-vous ici : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hmZ130HBSu2nT55vAj3spw

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

À propos de RigiTech

Basée en Suisse, RigiTech est à la pointe du développement de la technologie des drones, spécialisée dans les drones conçus pour la logistique et la livraison. L'entreprise se concentre sur la création de drones qui sont non seulement efficaces, mais aussi adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, améliorant ainsi les opérations logistiques à l'échelle mondiale.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l’égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « serait », « pourrait » ou « sera » (ou d’autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L’information prospective comprend de l’information concernant : (i) les avantages prévus de l’accord-cadre de service et les revenus estimatifs qui en découlent ; (ii) les plans d’affaires et les attentes de la Société ; et (iii) les attentes à l’égard d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. L’information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, les stratégies ou les croyances de la direction en date du présent communiqué de presse, mais elle comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des résultats futurs, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur les informations actuellement à la disposition de la Société, y compris les informations obtenues auprès d’analystes tiers de l’industrie et d’autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que l’information prospective n’est pas fondée sur des faits historiques, mais qu’elle reflète plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date les déclarations sont faites. L’information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec les énoncés contenant de l’information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : les avantages et les revenus prévus de l’entente-cadre de service avec la Société ; la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle et des avantages potentiels pour la Société; satisfaire aux exigences d’inscription continue de la TSXV; et y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs énoncés dans la notice annuelle de la Société sous la section « Facteurs de risque ». Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. L’information prospective contenue dans les présentes est faite à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l’information prospective s’avère exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

