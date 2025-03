Equiniti (EQ) übernimmt Notified und errichtet eine End-to-End Investor Relations- und Public Relations-Plattform

Integrierte Plattform: Gemeinsam werden EQ und Notified durchgängige End-to-End-Lösungen für Investor Relations, Public Relations und Aktienregister anbieten.

Umfassende Kommunikationslösungen für private Unternehmen, Pre-IPO-Firmen und große wie kleine Emittenten.

Unterstützt das strategische Wachstum von EQ: Nach zusätzlichen erfolgreichen Integrationen stärkt dies die Position von EQ als weltweit führendes Unternehmen für Lösungen im Bereich Shareholder Management und den Lebenszyklus von Unternehmen..

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2025 erwartet.

NEW YORK, March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equiniti (EQ) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Notified, dem weltweit führenden Anbieter von Public-Relations- (PR) und Investor-Relations-Lösungen (IR), getroffen. Dieser strategische Zusammenschluss wird eine IR- und Shareholder-Engagement-Plattform bieten, die Emittenten mit einer durchgängigen Suite von IR-, PR- und Aktienregisterlösungen ausstattet

EQ, dem Tausende von börsennotierten Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen, steht seit langem an der Spitze des Aktionärsmanagements.

Mit Notifieds Fokus auf IR-Webcasting, Ergebnisberichterstattung und Stakeholder-Engagement erweitert EQ sein Dienstleistungsangebot, um eine ganzheitliche Lösung zu bieten, die die sich entwickelnden Bedürfnisse von Emittenten, Investoren und finanziellen Stakeholdern erfüllt. Die PR- und IR-Plattformen von Notified bieten erstklassige Medienbeobachtung, Einblicke in das Publikum und preisgekrönte Lösungen wie GlobeNewswire, ein führendes globales Netzwerk für die Verbreitung von Pressemitteilungen, Finanzinformationen und Multimedia-Inhalten, das das Engagement und das Vertrauen der Aktionäre stärkt.

Durch diese strategische Akquisition werden EQ und Notified ihre sich ergänzenden Stärken vereinen, um umfassende Kommunikationslösungen zu bieten. So können Unternehmen durch den gesamten Lebenszyklus begleitet werden – von frühen Phasen, in denen sie sich auf ihr Wachstum vorbereiten, bis zur Vorbereitung von Börsengangen und in der Phase des Being Public.

Dieser Schritt baut auf der erfolgreichen Integration von EQ und AST sowie der kürzlich erfolgten Übernahme von Issuer Direct durch EQ auf und festigt die Position von EQ als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Shareholder Services. Die Übernahme von Notified ergänzt die Fähigkeiten von EQ und liefert die notwendige Größe und die Ressourcen, um die PR- und IR-Vision von Notified voranzutreiben.

Dan Kramer, CEO von EQ Shareholder Services, kommentiert: “EQ und Notified passen hervorragend zueinander und genießen das Vertrauen weltweit führender Unternehmen. Diese Übernahme wird unsere Fähigkeit verbessern, nahtlose, durchgängige Dienstleistungen im Bereich der Aktionärs- und Unternehmenskommunikation anzubieten. Wir freuen uns über den Wert, den dies für unsere Kunden in jeder Phase ihrer Reise mit sich bringen wird.”

Nimesh Davé, President von Notified, ergänzt: "Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für Notified, für unsere Kunden und für EQ. Diese Partnerschaft wird uns noch besser in die Lage versetzen, unseren Kunden außergewöhnlichen Service zu liefern und gleichzeitig mit den Werkzeugen und Erkenntnissen auszustatten, die sie benötigen, um ihre Zielgruppen anzusprechen und effektiver als je zuvor Vertrauen aufzubauen.”

Über EQ

EQ ist darauf spezialisiert, Ihnen dabei zu helfen, die Eigentumsverhältnisse Ihres Unternehmens bei kritischen Ereignissen im gesamten Lebenszyklus des Unternehmens besser zu verstehen und zu verwalten. Als vertrauenswürdige Berater bieten wir strategische Einblicke und operatives Fachwissen durch unsere Kerngeschäftsbereiche Transfer Agent Services, Mitarbeiterbeteiligung, Proxy Services und Private Company Services. Weltweit betreuen wir 5.000 Kunden (~50% des FTSE 100 UK und ~35% des S&P 500) mit über 20 Millionen Aktionären durch 6.000 Mitarbeiter in fünf Märkten auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr unter equiniti.com/global

Über Notified

Als globaler Technologiepartner für Investor Relations- und Public Relations-Experten helfen wir Ihnen, Ihre Unternehmensbotschaften und Ihr Markenimage zu verbessern. Unsere vollständig integrierten IR- und PR-Plattformen vereinfachen Ihre tägliche Arbeit, sei es bei der Gestaltung neuer IR-Websites, der Verwaltung von Investorentagen, Ergebnisbereichterstattung, behördlichen Einreichungen oder der Zusammenarbeit mit den Medien. GlobeNewswire verbindet die IR- und PR-Welt und ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Nachrichtenverbreitungsnetzwerke, das seit über 30 Jahren führende Unternehmen bedient. Gemeinsam unterstützen wir Kommunikationsfachleute dabei, ihre Ziele zu erreichen.

