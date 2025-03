Forløb af ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2025

til Nasdaq Copenhagen





Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2024 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2024 blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 3,00 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbytte udbetales på såvel A- som B-aktier.

Dagsordenens punkt 4:

Vederlagsrapporten for 2024 blev godkendt ved den vejledende afstemning.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens samlede honorar for 2025, inklusive udvalgshonorarer, DKK 4.062.500, blev godkendt.



Dagsordenens punkt 6:

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Erik Holm, Ann Fogelgren, Peter Gath (valgt af B-aktionærerne) og Niels A. Johansen.



På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Erik Holm som næstformand.

Dagsordenens punkt 7:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner-selskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet og skal udover sædvanlig revision erklære sig om selskabets bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Dagsordenens punkt 8:

8.1. Godkendelse af vederlagspolitik

Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.



8.2. Vedtægtsændringer – optagelse af binavne

Bestyrelsens forslag om tilføjelse af følgende binavne blev vedtaget:



Lavprisværktøj.dk A/S, Lavprisvaerktoej.dk A/S, Lavprisel.dk A/S, Billigvvs.no A/S, VVSochBad Sverige A/S, Vvsocbad.se A/S, Designkupp A/S, Vvskupp.no A/S, Ljusochlampor.se A/S, Bo Bedre Bedst A/S, Bobedrebedst.dk A/S, Svenska VA- Grossisten A/S og Låsesmeden Fredericia A/S.

8.3. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2026 at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

8.4. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 9:

Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S



Niels A. Johansen

adm. direktør

