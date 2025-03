Assemblée Générale 2025 - Avis de mise à disposition des documents préparatoires

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 mars 2025.

Assemblée Générale Mixte du 7 mai 2025

Modalités de mise à disposition ou de consultation

des documents relatifs à l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Mixte de Capgemini SE se tiendra le mercredi 7 mai 2025 à 14 heures

au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel à Paris (8e). Les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée Générale seront accessibles sur le site internet de la Société : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2025/.

L’Assemblée Générale fera l’objet, dans son intégralité, d’une retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien mentionné ci-dessus. Un enregistrement de l’Assemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l’Assemblée et pendant au moins la durée légale et réglementaire minimale à compter de sa mise en ligne.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions présentées par le Conseil d’Administration à cette Assemblée Générale Mixte a été publié au BALO du 21 mars 2025. Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis, également disponible sur le site internet de la Société (cf. lien ci-dessus).

Les documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale Mixte seront tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires à compter de ce jour, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Pour toute information, veuillez contacter votre intermédiaire financier ou le service Relations Actionnaires de Capgemini : actionnaires@capgemini.com.

o 0 o





Pièce jointe