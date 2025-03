ABO-Group : Paiement de la réduction du capital

Gand, 19 mars 2024 – 18:30 – Communiqué de presse / Information réglementée

Le 26 décembre 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire d'ABO-Group Environment NV a approuvé une réduction de capital de 993.461,09 €, en vue de réaliser une distribution aux actionnaires, par le biais d'un remboursement sur chaque action de 1/10.568.735e du montant de la réduction de capital. Cela équivaut au paiement d'une rémunération d'actionnaire de 0,094 € par action, conformément à l'avis positif du Service des Décisions Anticipées obtenu par la Société.

Les dates suivantes ont été fixées:

Ex-date le 21 mars 2025 - à partir de cette date, les actions de la Société seront négociées sur Euronext Brussels ex-coupon n° 2 ;

La date d'enregistrement le 24 mars 2025 ; et

La date de paiement le 25 mars 2025.

Le paiement de la réduction de capital sera effectué par la Société pour les actionnaires nominatifs et par l'agent payeur Belfius Banque pour les détenteurs d'actions dématérialisées et sur présentation du coupon n° 2.

Over ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d’ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l’environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et suivi, écologie et patrimoine culturel. ABO-Group opère via plusieurs filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 700 experts, le groupe dispose de la technologie, de l’expertise et de l’échelle nécessaires pour fournir des solutions complètes aux projets les plus complexes. Ses clients sont actifs dans les secteurs de la construction, des infrastructures, des mines et des ressources, de l’énergie et de l’eau, couvrant toutes les étapes, de la conception à l’exécution et à la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d’ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Plus d’informations

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

Pièce jointe