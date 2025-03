Santhera informiert am Capital Markets Day über den aktuellen Stand der kommerziellen Einführung von AGAMREE® und zukünftige strategische Prioritäten

Pratteln, Schweiz, 24. März 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen an seinem heutigen Capital Markets Day (CMD) in Zürich über die kommerziellen Fortschritte bei der weltweiten Markteinführung von AGAMREE® zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) sprechen wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Pläne für die weitere Marktexpansion erläutern und über seine strategische Ausrichtung über DMD hinaus informieren. Das Unternehmen prüft weiterhin Möglichkeiten zur Erweiterung seines Portfolios für seltene Krankheiten als Teil seiner Strategie, sich als ein führendes Spezialpharmaunternehmen zu etablieren.

Der CMD wird Präsentationen der Geschäftsleitung von Santhera beinhalten, darunter Dario Eklund, CEO; Dr. Shabir Hasham, Chief Medical Officer; und Catherine Isted, Chief Financial Officer. Ausserdem wird Prof. Luca Bello MD, PhD, ausserordentlicher Professor für Neurologie und neuromuskulärer Arzt an der Universität von Padua, Einblicke in den erheblichen medizinischen Bedarf und die aktuelle Behandlungslandschaft für Patienten mit DMD geben.

Dario Eklund, CEO von Santhera, sagte: "Die letzten 12 Monate waren sowohl für das Unternehmen als auch für DMD-Patienten eine entscheidende Zeit, da wir mit der weltweiten Markteinführung von AGAMREE begonnen haben. Wir freuen uns, heute über unsere grossen Fortschritte mit dieser bahnbrechenden Behandlung zu berichten und die kurz- und mittelfristigen strategischen Ziele des Unternehmens zu erläutern. Bei der weiteren Umsetzung unserer Pläne liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und der Schaffung von Werten für unsere Aktionäre."

Einzelheiten der Veranstaltung:

Der Capital Market Day von Santhera findet heute für institutionelle Investoren, Analysten und Wirtschaftsjournalisten von 14.00 Uhr MEZ bis 18.00 Uhr im Park Hyatt Hotel in Zürich und online statt. Ein Webcast-Link und eine Aufzeichnung werden für diese Gruppe auf Anfrage zur Verfügung gestellt - bitte senden Sie eine E-Mail an cmd2025@santhera.com

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolone), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Medicines Agency (EMA), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

public-relations@santhera.com or

Catherine Isted, Chief Financial Officer

Catherine.Isted@Sanathera.com

Haftungsausschluss / zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und sein Geschäft enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Leser sollten daher diesen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

