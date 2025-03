OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.3.2025 KLO 9.30, SISÄPIIRITIETO





Rahoitusvakausviraston päivitetty päätös Oma Säästöpankki Oyj:n omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäismäärän asettamisesta

Rahoitusvakausvirasto on asettanut Oma Säästöpankki Oyj:lle (OmaSp) omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäismäärälle (MREL-vaatimus) päivitetyn tason 21.3.2025 ja kumoaa 17.4.2024 annetun päätöksen.

Päivitetyn MREL-vaatimuksen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) voimaantulo aikaistuu vuodella ja se tulee täyttää viimeistään 17.4.2026 (aiemmin 17.4.2027). Päivitetty MREL-vaatimus koostuu kokonaisriskiin pohjautuvasta vaatimuksesta, joka on määrältään 20,88 prosenttia (aiemmin 20,88 prosenttia) sekä vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävän vastuiden kokonaismäärään pohjautuvasta vaatimuksesta, joka on 7,89 prosenttia (aiemmin 7,82 prosenttia).

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri:

”Rahoitusvakausviraston päivitetty päätös ei merkittävästi muuta tilannetta aiemmasta. Toimenpiteet ovat käynnissä ja tulemme täyttämään tulevan MREL-vaateen hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa OmaSp:n rahoitussuunnitelman mukaisesti.”





