Cannara Biotech annonce la nomination de Justin Cohen au conseil d’administration

MONTRÉAL, 24 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la « Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Justin Cohen au sein de son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant. M. Cohen sera également membre du Comité d’audit.

M. Cohen est un dirigeant chevronné qui a fait ses preuves en matière de croissance transformationnelle et de leadership dans les domaines de la vente, marketing et le développement des marques. En tant que directeur du marketing et directeur commercial chez Psycho Bunny, il a mené l’évolution de la marque, qui est passée d’un acteur de niche à une puissance mondiale. Sous sa direction, les revenus ont été multipliés par dix en trois ans, grâce à l’expansion stratégique du commerce de détail, à l’accélération numérique et à la réinvention de la marque.

Avant Psycho Bunny, M. Cohen a dirigé la stratégie de vente directe aux consommateurs et de commerce électronique chez Keurig Dr Pepper, élargissant son empreinte numérique et augmentant ses revenus sur les plateformes en ligne et omnicanales. Il a également occupé des postes de direction chez Google, ALDO Group et Sony Music, où il a guidé des marques dans leur transformation numérique et de nouvelles opportunités de croissance.

Actuellement, en tant que cadre supérieur chez Cosmetic Physician Partners, M. Cohen supervise le marketing intégré d’un portefeuille de plus de 55 cliniques aux États-Unis, assurant une expansion évolutive et durable. En plus de son leadership d’entreprise, il siège au conseil d’administration de Dose Juice, où il donne des conseils sur la stratégie commerciale, l’expansion du marché et l’efficacité opérationnelle. M. Cohen est titulaire de diplômes en marketing et publicité, d’un MBA et d’une maîtrise en sciences du comportement de la London School of Economics.

« Nous sommes ravis d’accueillir Justin au sein de notre conseil d’administration », a déclaré Zohar Krivorot, PDG de Cannara. « Son expertise en matière de développement de marque, de transformation numérique et d’engagement des consommateurs s’aligne parfaitement avec la vision de Cannara pour mettre en œuvre notre stratégie de positionnement de nos trois marques phares — Tribal, Nugz et Orchid CBD — en tant que marques de cannabis chef de file au Canada. Son leadership stratégique sera inestimable alors que nous développons nos opérations et renforçons la notoriété de nos marques ainsi que notre présence sur le marché canadien. »

« Je suis honoré de rejoindre le conseil d’administration de Cannara à un moment aussi excitant », a déclaré M. Justin Cohen. « Cannara s’est imposé comme un leader dans l’industrie du cannabis avec un engagement fort en matière de qualité, d’innovation et d’accessibilité. Je me réjouis de mettre mon expérience en matière de stratégie de marque et de transformation numérique au service du succès et de l’expansion continue de Cannara. »

À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

