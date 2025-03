Ilkka Oyj Pörssitiedote 24.3.2025, klo 16.45



ILKKA OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE



Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2025, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksäntoista (19) jäsentä.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroisista Janne Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle hallintoneuvoston jäseniksi ja että henkilöstön valitsemat edustajat Filip Ekman Leadventure Oy:stä (Profinder) ja Joni-Henri Ruohonen Ilkka Oyj:stä valitaan hallintoneuvoston jäseniksi seuraavalle nelivuotiskaudelle henkilöstön erovuoroisten edustajien Oili Airaksinen-Rajalan ja Taavi Horilan tilalle.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, eikä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.



Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka toimii yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana edellyttäen, että yhtiö on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti velvollinen laatimaan varmennetun kestävyysraportin tilikaudelta 2025. Mikäli yhtiöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta laatia varmennettua kestävyysraporttia tilikaudelta 2025, valtuutetaan hallitus päättämään kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Lotta Nurminen.



Ilkka Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 5.5.2025 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoinen jäsen Sari Mutka valitaan uudelleen. Hallituksen jäsen Esa Lager on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi 5.5.2025 jälkeiselle kaudelle. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ei esitä uutta jäsentä valittavaksi hänen tilalleen.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.





