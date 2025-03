IBA – Rachat d’actions propres

Louvain-la-Neuve, Belgique, 24 mars 2025 - Ion Beam Applications SA (IBA) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions propres à compter du 25 mars 2025, en application de l’article 7:215 du Code belge des sociétés et des associations.

Par décision du conseil d’administration du 18 mars 2025, prise en exécution de l’autorisation donnée par l’AGE du 4 septembre 2023, IBA a lancé un programme de rachat d’actions propres au travers d’un mandat donné à un intermédiaire de marché. Ce programme porte sur un maximum de 650.000 actions ordinaires. Il sera exécuté, en fonction des conditions de marché, sur une période fixe à dater du 25 mars 2025 et ce jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Son objectif est de couvrir les obligations de livraison d’actions par la société dans le cadre de plans d’intéressement à long terme octroyés à la direction et à certains employés, sous forme de stock-options.

IBA surveillera en permanence ses obligations actuelles et futures dans le cadre de ses plans d’intéressement afin de maintenir un niveau adéquat d'actions propres.

Le nombre total d’actions propres détenues par IBA atteint 313.579 le 24 mars 2025. Le nombre total d’actions ordinaires d’IBA en circulation s’élève à 30.282.218.

Pièce jointe