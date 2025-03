25th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 24th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,919 Lowest price per share (pence): 627.00 Highest price per share (pence): 642.00 Weighted average price per day (pence): 633.7998

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,889,647 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,889,647 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 633.7998 12,919 627.00 642.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 24 March 2025 08:07:03 125 630.00 XLON 00329257474TRLO1 24 March 2025 08:08:00 125 630.00 XLON 00329258427TRLO1 24 March 2025 08:11:54 17 635.00 XLON 00329262098TRLO1 24 March 2025 08:11:54 30 635.00 XLON 00329262099TRLO1 24 March 2025 08:15:53 128 635.00 XLON 00329266252TRLO1 24 March 2025 08:16:01 124 635.00 XLON 00329266377TRLO1 24 March 2025 08:25:45 124 634.00 XLON 00329276440TRLO1 24 March 2025 08:30:33 130 634.00 XLON 00329281642TRLO1 24 March 2025 08:47:18 125 631.00 XLON 00329295194TRLO1 24 March 2025 09:21:03 33 630.00 XLON 00329322560TRLO1 24 March 2025 09:21:03 12 630.00 XLON 00329322559TRLO1 24 March 2025 09:21:03 81 630.00 XLON 00329322558TRLO1 24 March 2025 09:21:03 130 630.00 XLON 00329322557TRLO1 24 March 2025 09:21:50 261 630.00 XLON 00329323132TRLO1 24 March 2025 09:51:41 196 629.00 XLON 00329351600TRLO1 24 March 2025 09:51:41 58 629.00 XLON 00329351599TRLO1 24 March 2025 10:02:10 259 628.00 XLON 00329356574TRLO1 24 March 2025 10:02:10 1 628.00 XLON 00329356573TRLO1 24 March 2025 10:02:10 206 627.00 XLON 00329356576TRLO1 24 March 2025 10:02:10 59 627.00 XLON 00329356575TRLO1 24 March 2025 10:03:38 133 628.00 XLON 00329356694TRLO1 24 March 2025 10:04:56 377 629.00 XLON 00329356733TRLO1 24 March 2025 10:04:56 21 629.00 XLON 00329356732TRLO1 24 March 2025 10:36:41 471 631.00 XLON 00329357565TRLO1 24 March 2025 10:36:41 46 631.00 XLON 00329357564TRLO1 24 March 2025 11:06:28 388 635.00 XLON 00329358285TRLO1 24 March 2025 11:12:38 396 639.00 XLON 00329358388TRLO1 24 March 2025 11:13:50 266 640.00 XLON 00329358401TRLO1 24 March 2025 11:20:02 146 640.00 XLON 00329358603TRLO1 24 March 2025 11:20:02 116 640.00 XLON 00329358602TRLO1 24 March 2025 11:34:06 131 639.00 XLON 00329358869TRLO1 24 March 2025 11:35:30 134 638.00 XLON 00329358928TRLO1 24 March 2025 11:35:30 135 638.00 XLON 00329358927TRLO1 24 March 2025 11:49:08 133 640.00 XLON 00329359332TRLO1 24 March 2025 11:49:08 133 640.00 XLON 00329359331TRLO1 24 March 2025 12:32:31 257 642.00 XLON 00329360367TRLO1 24 March 2025 12:32:31 251 641.00 XLON 00329360368TRLO1 24 March 2025 12:32:31 126 640.00 XLON 00329360369TRLO1 24 March 2025 12:35:43 129 640.00 XLON 00329360464TRLO1 24 March 2025 12:35:43 129 640.00 XLON 00329360463TRLO1 24 March 2025 13:02:04 110 641.00 XLON 00329361078TRLO1 24 March 2025 13:09:43 128 641.00 XLON 00329361301TRLO1 24 March 2025 13:18:46 79 640.00 XLON 00329361567TRLO1 24 March 2025 13:18:46 47 640.00 XLON 00329361568TRLO1 24 March 2025 13:20:58 126 639.00 XLON 00329361599TRLO1 24 March 2025 13:51:10 74 637.00 XLON 00329362973TRLO1 24 March 2025 13:51:10 51 637.00 XLON 00329362972TRLO1 24 March 2025 13:51:10 126 637.00 XLON 00329362971TRLO1 24 March 2025 14:12:40 126 637.00 XLON 00329364308TRLO1 24 March 2025 14:12:40 378 637.00 XLON 00329364307TRLO1 24 March 2025 14:21:07 128 635.00 XLON 00329364723TRLO1 24 March 2025 14:33:37 133 633.00 XLON 00329365201TRLO1 24 March 2025 14:33:37 129 633.00 XLON 00329365200TRLO1 24 March 2025 14:33:37 136 633.00 XLON 00329365199TRLO1 24 March 2025 14:56:41 127 632.00 XLON 00329366616TRLO1 24 March 2025 14:56:41 127 632.00 XLON 00329366615TRLO1 24 March 2025 14:56:41 127 632.00 XLON 00329366614TRLO1 24 March 2025 14:57:47 3 632.00 XLON 00329366661TRLO1 24 March 2025 14:57:47 134 632.00 XLON 00329366662TRLO1 24 March 2025 14:59:16 36 632.00 XLON 00329366713TRLO1 24 March 2025 14:59:16 90 632.00 XLON 00329366712TRLO1 24 March 2025 14:59:16 5 632.00 XLON 00329366711TRLO1 24 March 2025 15:00:42 136 631.00 XLON 00329366772TRLO1 24 March 2025 15:00:42 126 631.00 XLON 00329366771TRLO1 24 March 2025 15:02:18 130 631.00 XLON 00329366878TRLO1 24 March 2025 15:02:18 260 631.00 XLON 00329366877TRLO1 24 March 2025 15:09:37 258 631.00 XLON 00329367222TRLO1 24 March 2025 15:39:48 531 632.00 XLON 00329369078TRLO1 24 March 2025 15:39:48 131 632.00 XLON 00329369080TRLO1 24 March 2025 15:39:48 150 632.00 XLON 00329369079TRLO1 24 March 2025 15:39:48 254 631.00 XLON 00329369081TRLO1 24 March 2025 15:40:44 131 631.00 XLON 00329369116TRLO1 24 March 2025 15:41:10 130 631.00 XLON 00329369136TRLO1 24 March 2025 15:41:42 200 631.00 XLON 00329369163TRLO1 24 March 2025 16:01:18 30 631.00 XLON 00329370115TRLO1 24 March 2025 16:01:18 129 631.00 XLON 00329370116TRLO1 24 March 2025 16:08:04 126 633.00 XLON 00329370410TRLO1 24 March 2025 16:08:04 420 633.00 XLON 00329370409TRLO1 24 March 2025 16:08:04 94 633.00 XLON 00329370408TRLO1 24 March 2025 16:08:04 45 633.00 XLON 00329370414TRLO1 24 March 2025 16:08:04 31 633.00 XLON 00329370413TRLO1 24 March 2025 16:08:04 132 633.00 XLON 00329370412TRLO1 24 March 2025 16:08:04 115 633.00 XLON 00329370411TRLO1 24 March 2025 16:08:22 78 633.00 XLON 00329370445TRLO1 24 March 2025 16:08:22 54 633.00 XLON 00329370444TRLO1 24 March 2025 16:08:40 30 633.00 XLON 00329370471TRLO1 24 March 2025 16:08:40 95 633.00 XLON 00329370470TRLO1 24 March 2025 16:08:40 4 633.00 XLON 00329370469TRLO1 24 March 2025 16:09:07 55 633.00 XLON 00329370526TRLO1 24 March 2025 16:09:07 71 633.00 XLON 00329370525TRLO1 24 March 2025 16:15:12 126 632.00 XLON 00329370985TRLO1 24 March 2025 16:16:11 125 632.00 XLON 00329371063TRLO1 24 March 2025 16:19:43 36 632.00 XLON 00329371203TRLO1 24 March 2025 16:19:50 124 632.00 XLON 00329371213TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970