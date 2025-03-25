Unipart 在越南開展業務

牛津，英國, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供應鏈績效改善合作夥伴 Unipart 已在越南開展業務。

Unipart 在越南的業務包括為客戶提供諮詢、物流和運輸、規劃和供應鏈管理、改進技術以及分銷商和批發商產品和服務。

World Bank（世界銀行）的報告顯示，越南製造業蓬勃發展，在過去十年間，平均每年增長 10%；而根據 Statista 的數據，預計到 2025 年，越南電子商貿市場規模將達到 560 億美元。 根據 Vietnam Ministry of Planning and Investment（越南計劃投資部）的數據，2025 年 1 月，外國直接投資承諾（未來支出的指標）較一年前增加 48.6%，達到 43.3 億美元。

越南是 Unipart 的第 22 個市場和亞太地區的第六個市場。 過去 30 年來，Unipart 與該地區客戶緊密合作，累積了豐富經驗，致力建立更有效率、更靈活及更具可持續性的供應鏈，涵蓋汽車、電子商貿、鐵路和工業等多個行業。



Unipart 越南區域總監 Richard Nguyen 將帶領該公司在越南的業務，他在商貿、營運和管理方面擁有 20 多年經驗，曾於亞洲和加拿大的貨運和物流領域工作。 他在引領銷售和客戶服務團隊方面的成功往績有目共睹，並且在倉儲和配送方面擁有豐富的專業知識。

Unipart 行政總裁 Darren Leigh 表示：「越南的經濟環境正在迅速轉型，吸引外國直接投資大量流入。 該國還具有策略性的地理位置及擁有眾多實力強勁的製造商，奠定其作為全球供應鏈關鍵參與者的地位，為尋求建立多元化供應鏈的企業創造了大量機遇。 作為擁有豐富經驗和專業知識的英國公司，我們支援全球各行業的供應鏈不斷發展，並期待在越南的持續轉型中發揮關鍵作用。」

Unipart 越南區域總監 Richard Nguyen 表示：「由於 Unipart 在眾多領域具有全球適用的專業知識，我們能夠應對亞太地區客戶常見的供應鏈挑戰，例如可持續性、基礎設施、效率和中斷。 我們將本身全球性的專業知識與本地知識互相結合，從而為客戶建立更有效率、復原力更強的供應鏈，並協助他們擴展，成為這個充滿活力的市場中值得信賴的合作夥伴。」

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