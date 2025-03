Il progetto Machines Italia dell’Italian Trade Agency sfrutta l’ampia piattaforma Thomas di Xometry per aumentare la visibilità dei produttori italiani con operazioni fisiche in tutto il Nord America

Machines Italia lancia un "Italian Industrial Hub" su Thomasnet.com per presentare 30 produttori italiani principali che hanno operazioni chiave negli Stati Uniti e in Canada, offrendo la rinomata qualità italiana nei settori dell'automazione, della robotica, dei servizi di lavorazione dei metalli e molto altro

La partnership sfrutta la suite completa di strumenti promozionali di Thomasnet, tra cui la popolare newsletter Thomas Industry Update di Thomasnet, che raggiunge 280.000 professionisti del settore ogni giorno

La piattaforma di sourcing industriale di Thomasnet collega professionisti altamente qualificati con oltre 500.000 aziende



NORTH BETHESDA, Maryland, e ROMA, March 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, il marketplace basato sull'intelligenza artificiale globale che mette in contatto i buyer aziendali con i fornitori di servizi di produzione, e l'Italian Trade Agency (ITA), hanno oggi annunciato che ITA sta sfruttando l'ampia piattaforma Thomasnet di Xometry per aumentare la consapevolezza delle aziende italiane che hanno importanti sedi di vendita o produzione negli Stati Uniti e in Canada e che sono specializzate nei settori dei macchinari, delle attrezzature o delle tecnologie industriali.

L'iniziativa "Machines Italia" di ITA ha creato un Italian Industrial Hub su Thomasnet per presentare 30 dei suoi centinaia di produttori italiani di punta con una forte presenza in tutto il Nord America, incarnando l'esperienza di livello mondiale dell'Italia nell'innovazione industriale. I fornitori presentati, con sede in Florida, Illinois, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, nonché in Ontario e Quebec, offrono soluzioni avanzate nei settori dell'automazione, dell'imballaggio, della lavorazione dei metalli e di altri processi e settori chiave. Oltre all'hub, Machines Italia sta utilizzando la suite completa di strumenti promozionali di Thomas, tra cui annunci sponsorizzati, posizionamenti nella newsletter Thomas Industry Update, e-blast settimanali, pubblicità video e altro, per aumentare la propria visibilità tra i buyer nordamericani, alla ricerca delle ultime soluzioni personalizzabili e pronte all'uso legate alla produzione.

Thomasnet, piattaforma leader di sourcing industriale, mette in contatto professionisti altamente qualificati in tutto il Nord America con oltre 500.000 aziende. La famosa newsletter Thomas Industry Update dell'azienda raggiunge più di 280.000 professionisti del settore ogni giorno della settimana, mentre le sue efficaci e-blast coinvolgono un pubblico di oltre 350.000 persone.

"Collaborando con la piattaforma Thomasnet di Xometry, la piattaforma più solida del suo genere nel settore, stiamo riaffermando il nostro impegno nel promuovere forti connessioni tra i produttori italiani che hanno attività in tutto il Nord America e le aziende che sono alla ricerca di fornitori noti per la loro eccezionale qualità", ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di Italian Trade Agency. "L'Italia ha una lunga storia di eccellenza nei settori delle macchine industriali e la nostra collaborazione con Thomasnet di Xometry intensifica la nostra capacità di mostrare tale competenza supportando al contempo l'innovazione e la crescita su entrambe le sponde dell'Atlantico".

"Con la sua consolidata esperienza nel mettere in contatto in modo efficace i produttori nordamericani con i fornitori per potenziare l'industria e incentivare l'innovazione, Thomasnet è il brand a cui si rivolgono i buyer per trovare produttori qualificati negli Stati Uniti e in Canada", ha affermato Randy Altschuler, CEO di Xometry. "La nostra collaborazione con Machines Italia ci consente di sfruttare tutta la potenza delle soluzioni digitali di Thomas per offrire risultati ai produttori italiani di eccellenza che hanno importanti attività in tutto il Nord America e che cercano di raggiungere un pubblico coinvolto di buyer industriali in questo luogo".

Informazioni sull'Italian Trade Agency

L'Agenzia per il commercio estero (Italian Trade Agency, ITA) è l'agenzia governativa ufficialmente incaricata di supportare lo sviluppo commerciale internazionale delle aziende italiane e di promuovere gli investimenti esteri in Italia. Con un'organizzazione determinata e moderna, ITA gestisce uffici in 70 Paesi di tutto il mondo. Fornisce informazioni, assistenza, consulenza e formazione alle piccole e medie imprese italiane. ITA afferma l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, sfruttando strumenti di promozione e comunicazione multicanale all’avanguardia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ice.it/en .

Informazioni su Xometry

Il marketplace basato sull'intelligenza artificiale di Xometry (NASDAQ: XMTR), la popolare piattaforma di sourcing industriale Thomasnet ® e la suite di servizi basati su cloud stanno rapidamente digitalizzando il settore manifatturiero. Xometry fornisce ai produttori le risorse essenziali di cui hanno bisogno per far crescere la propria attività e rende più semplice per i buyer creare solide catene di fornitura a livello locale. Xometry Instant Quoting Engine® sfrutta milioni di dati per analizzare parti complesse in tempo reale, mette in contatto i buyer con i fornitori giusti a livello globale e fornisce prezzi e tempi di consegna accurati. Per saperne di più visita www.xometry.com o segui @xometry.

