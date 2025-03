Aduro Clean Technologies annonce sa participation à une série de conférences d’investisseurs

LONDON, Ontario, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui que son équipe de direction participera aux conférences d’investisseurs suivantes au mois d’avril.

Gabelli Funds 11th Annual Waste & Environmental Services Symposium

Date : 3 avril 2025

Lieu : The Harvard Club, New York

Intervenant : Ofer Vicus, PDG

Cet événement sur invitation uniquement rassemble des dirigeants et des investisseurs spécialisés dans les services environnementaux et les technologies de gestion des déchets. L’objectif d’Aduro à l’occasion de cet événement est d’échanger avec des investisseurs à la recherche d’opportunités en matière de solutions innovantes dans les secteurs de l’économie circulaire et du recyclage chimique.

LD Micro 15th Annual Invitational

Dates : 9 et 10 avril 2025

Lieu : Westin Grand Central, New York

Intervenant : Ofer Vicus, PDG

LD Micro, l’un plus grands rassemblements de sociétés micro cap et d’investisseurs en Amérique du Nord, propose un forum pour la visibilité et les échanges des investisseurs. La participation d’Aduro renforcera les efforts déployés pour mieux faire connaître sa plateforme technologique et mettre en avant les récents progrès réalisés dans le développement de ses opérations pilotes.

CEM 13th Annual Scottsdale Capital Event

Dates : 11 au 13 avril 2025

Lieu : JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort, Scottsdale, Arizona

Intervenant : Eric Appelman, CRO

Cet événement met en relation des entreprises en phase de croissance avec des participants actifs sur les marchés financiers par le biais d’une série de réunions en tête-à-tête et de sessions de réseautage. Aduro saisira cette opportunité pour échanger avec des investisseurs engagés et intéressés par des solutions émergentes en matière de technologie propre.

La société participera également à des réunions avec des investisseurs tout au long des conférences. Pour programmer une réunion, nous vous invitons à contacter les représentants de la conférence ou envoyer un e-mail à aduro@kcsa.com.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Si la société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. D’importants facteurs tels que des conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties pourraient influencer les résultats réels et les faire sensiblement dévier des attentes de la société. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d94fc84-87ab-468d-b505-e8da8122bc28