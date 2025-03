26th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 25th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,665 Lowest price per share (pence): 631.00 Highest price per share (pence): 645.00 Weighted average price per day (pence): 637.6824

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,834,160 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,834,160 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 637.6824 12,665 631.00 645.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 25 March 2025 08:14:17 126 638.00 XLON 00329461358TRLO1 25 March 2025 08:16:23 5 640.00 XLON 00329462427TRLO1 25 March 2025 08:16:23 268 640.00 XLON 00329462428TRLO1 25 March 2025 08:21:42 64 640.00 XLON 00329464860TRLO1 25 March 2025 08:21:42 61 640.00 XLON 00329464861TRLO1 25 March 2025 08:26:42 125 638.00 XLON 00329466791TRLO1 25 March 2025 08:27:14 130 637.00 XLON 00329466980TRLO1 25 March 2025 08:31:37 31 636.00 XLON 00329468854TRLO1 25 March 2025 08:31:37 95 636.00 XLON 00329468855TRLO1 25 March 2025 08:34:02 133 634.00 XLON 00329469789TRLO1 25 March 2025 09:19:32 131 635.00 XLON 00329489205TRLO1 25 March 2025 09:20:24 130 634.00 XLON 00329489714TRLO1 25 March 2025 09:20:24 1 634.00 XLON 00329489715TRLO1 25 March 2025 09:20:24 130 634.00 XLON 00329489716TRLO1 25 March 2025 09:26:17 6 637.00 XLON 00329492172TRLO1 25 March 2025 09:26:17 317 637.00 XLON 00329492173TRLO1 25 March 2025 09:26:18 356 637.00 XLON 00329492179TRLO1 25 March 2025 09:26:18 29 637.00 XLON 00329492180TRLO1 25 March 2025 09:41:56 248 639.00 XLON 00329499922TRLO1 25 March 2025 09:41:56 129 639.00 XLON 00329499923TRLO1 25 March 2025 09:51:15 131 638.00 XLON 00329504603TRLO1 25 March 2025 09:58:19 124 638.00 XLON 00329507047TRLO1 25 March 2025 10:35:49 42 638.00 XLON 00329508539TRLO1 25 March 2025 10:35:49 87 638.00 XLON 00329508540TRLO1 25 March 2025 10:35:49 1 638.00 XLON 00329508541TRLO1 25 March 2025 10:35:49 101 637.00 XLON 00329508542TRLO1 25 March 2025 10:57:30 7 639.00 XLON 00329509018TRLO1 25 March 2025 10:57:30 14 639.00 XLON 00329509019TRLO1 25 March 2025 11:14:45 649 645.00 XLON 00329509544TRLO1 25 March 2025 11:18:34 384 644.00 XLON 00329509635TRLO1 25 March 2025 11:18:34 128 644.00 XLON 00329509636TRLO1 25 March 2025 11:18:34 128 644.00 XLON 00329509637TRLO1 25 March 2025 11:18:34 135 643.00 XLON 00329509638TRLO1 25 March 2025 11:25:33 135 643.00 XLON 00329509832TRLO1 25 March 2025 11:35:45 90 643.00 XLON 00329510036TRLO1 25 March 2025 11:35:45 37 643.00 XLON 00329510037TRLO1 25 March 2025 11:40:53 131 642.00 XLON 00329510130TRLO1 25 March 2025 11:40:53 130 642.00 XLON 00329510131TRLO1 25 March 2025 12:24:44 372 641.00 XLON 00329511074TRLO1 25 March 2025 12:24:44 26 641.00 XLON 00329511075TRLO1 25 March 2025 12:34:09 135 640.00 XLON 00329511295TRLO1 25 March 2025 12:34:09 134 640.00 XLON 00329511296TRLO1 25 March 2025 13:16:30 127 640.00 XLON 00329512101TRLO1 25 March 2025 13:17:51 108 640.00 XLON 00329512135TRLO1 25 March 2025 13:19:17 130 640.00 XLON 00329512184TRLO1 25 March 2025 13:19:35 259 640.00 XLON 00329512207TRLO1 25 March 2025 13:20:38 125 639.00 XLON 00329512247TRLO1 25 March 2025 13:20:38 2 639.00 XLON 00329512248TRLO1 25 March 2025 13:20:38 127 639.00 XLON 00329512249TRLO1 25 March 2025 13:21:18 124 639.00 XLON 00329512260TRLO1 25 March 2025 13:22:19 90 638.00 XLON 00329512357TRLO1 25 March 2025 13:27:18 35 638.00 XLON 00329512466TRLO1 25 March 2025 13:27:18 80 638.00 XLON 00329512467TRLO1 25 March 2025 13:27:18 10 638.00 XLON 00329512468TRLO1 25 March 2025 13:27:18 115 638.00 XLON 00329512469TRLO1 25 March 2025 14:01:24 132 638.00 XLON 00329514758TRLO1 25 March 2025 14:01:24 132 638.00 XLON 00329514759TRLO1 25 March 2025 14:14:44 135 639.00 XLON 00329515363TRLO1 25 March 2025 14:36:28 135 638.00 XLON 00329516012TRLO1 25 March 2025 14:36:28 110 637.00 XLON 00329516013TRLO1 25 March 2025 14:36:28 21 637.00 XLON 00329516014TRLO1 25 March 2025 14:44:33 522 637.00 XLON 00329516342TRLO1 25 March 2025 14:47:35 247 634.00 XLON 00329516524TRLO1 25 March 2025 15:00:27 370 634.00 XLON 00329517281TRLO1 25 March 2025 15:00:27 124 634.00 XLON 00329517282TRLO1 25 March 2025 15:00:27 123 634.00 XLON 00329517283TRLO1 25 March 2025 15:02:27 258 633.00 XLON 00329517392TRLO1 25 March 2025 15:02:27 129 633.00 XLON 00329517393TRLO1 25 March 2025 15:11:49 259 634.00 XLON 00329517724TRLO1 25 March 2025 15:15:58 130 633.00 XLON 00329517915TRLO1 25 March 2025 15:16:01 124 633.00 XLON 00329517920TRLO1 25 March 2025 15:31:45 136 633.00 XLON 00329518398TRLO1 25 March 2025 15:31:45 135 633.00 XLON 00329518399TRLO1 25 March 2025 15:41:06 125 631.00 XLON 00329518863TRLO1 25 March 2025 15:41:06 125 631.00 XLON 00329518864TRLO1 25 March 2025 15:41:06 124 631.00 XLON 00329518865TRLO1 25 March 2025 15:55:48 129 634.00 XLON 00329519470TRLO1 25 March 2025 16:00:11 6 635.00 XLON 00329519806TRLO1 25 March 2025 16:00:12 20 635.00 XLON 00329519807TRLO1 25 March 2025 16:10:14 21 635.00 XLON 00329520387TRLO1 25 March 2025 16:10:36 162 636.00 XLON 00329520414TRLO1 25 March 2025 16:10:39 103 636.00 XLON 00329520415TRLO1 25 March 2025 16:10:39 89 636.00 XLON 00329520416TRLO1 25 March 2025 16:10:39 106 636.00 XLON 00329520417TRLO1 25 March 2025 16:11:39 27 636.00 XLON 00329520473TRLO1 25 March 2025 16:14:28 105 636.00 XLON 00329520688TRLO1 25 March 2025 16:14:28 86 636.00 XLON 00329520689TRLO1 25 March 2025 16:14:28 420 636.00 XLON 00329520690TRLO1 25 March 2025 16:14:28 106 636.00 XLON 00329520691TRLO1 25 March 2025 16:14:28 88 636.00 XLON 00329520693TRLO1 25 March 2025 16:14:39 370 636.00 XLON 00329520713TRLO1 25 March 2025 16:15:00 104 636.00 XLON 00329520761TRLO1 25 March 2025 16:15:00 28 636.00 XLON 00329520762TRLO1 25 March 2025 16:17:34 42 635.00 XLON 00329520972TRLO1 25 March 2025 16:17:34 88 635.00 XLON 00329520973TRLO1 25 March 2025 16:17:40 1 635.00 XLON 00329520974TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970