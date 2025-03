Communiqué de presse

Atos sélectionné par DEFRA, le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales, pour la fourniture de services numériques destinés à ses employés

Ce contrat, d'une valeur de 150 millions de Livres Sterling porte sur la transformation de l’environnement de travail numérique des 34 000 employés du ministère à travers le Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni – 26 mars 2025 – Atos, un leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (UK Department for Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA) pour la transformation des services d’assistance numérique destinés à ses équipes ainsi que leur rationalisation en un service unifié, cohérent et agile.

Ce contrat de cinq ans, d'une valeur de 150 millions de Livres Sterling, améliorera la qualité et l'efficacité du centre de services de DEFRA auprès de ses 34 000 employés, pour le plus grand bénéfice des usagers du ministère. Atos s’appuiera sur la mise en œuvre continue de technologies innovantes, dont l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l'analyse et l'automatisation.

Cet environnement numérique de travail fera de DEFRA l’administration britannique la plus respectueuse et la plus durable à ce jour. En collaboration avec ses partenaires, Atos va en premier lieu réparer, mettre à jour et reconditionner les équipements, en veillant à réduire l’impact des emballages et des expéditions, et fera don d’appareils à des organisations caritatives et à des entreprises sociales tierces.

Michael Herron, Directeur pour le Royaume-Uni et l’Irlande, Atos, a déclaré: « Nous sommes ravis d’accompagner DEFRA par la mise en place de services qui permettent à ses équipes de se concentrer pleinement sur leurs missions. »

« Nous avons une longue expérience de réussite dans la mise en œuvre de plateformes technologiques de pointe orientées sur les attentes des personnes, les contraintes environnementales et l’amélioration de la productivité des équipes. »

Atos fournit des environnements de travail de bout en bout au service de l’expérience des employés, grâce à la mise en œuvre d’outils de collaboration et de productivité numériques et des services client intelligents. La suite d'environnement de travail numérique durable d'Atos comprend plus de 20 services et solutions « Tech for Good », englobant des critères de valeur sociale et d'accessibilité, ainsi que des analyses de données et des interfaces utilisateur.

En mars 2024, Gartner a positionné Atos dans la catégorie Leader de son Magic Quadrant 2024 pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Digital Workplace Services - ODWS) pour la huitième année consécutive.

