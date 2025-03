Volatus Aerospace Obtient l'Approbation Nationale pour les Opérations de Drones Télécommandés à Longue Distance Nocturnes

TORONTO, 26 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc., (TSXV: FLT) (OTCQX: TAKOF) (Francfort: ABB) ("Volatus" ou "la Compagnie"), un leader en solutions aériennes innovantes, annonce avoir reçu l'approbation de Transports Canada pour effectuer des opérations de drones télépilotés au-delà de la ligne de vue (BVLOS) à longue distance et de nuit, à travers le Canada dans un espace aérien atypique en dessous de 400 pieds AGL sur des populations de faible densité (moins de 1000 personnes par km²). Cette approbation permet à Volatus de mener des opérations nocturnes critiques incluant, mais sans s'y limiter, la surveillance des frontières 24/7, la sécurité des installations nocturnes, la recherche et le sauvetage, la détection thermique des feux de forêt et la livraison de fret.

"La capacité d'opérer des drones à distance sur de longues distances la nuit marque un pas en avant transformateur dans notre capacité à fournir à nos clients des opérations de drones 24/7 et un accès à des missions critiques nocturnes à travers le Canada," a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. "Ceci est particulièrement important pour les efforts de sécurité des frontières nécessitant une surveillance continue dans des zones difficiles à surveiller, surtout la nuit. Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien et les conseils fournis par Transports Canada. Leur engagement à faire avancer notre industrie a été essentiel pour nous permettre d'augmenter et de développer nos capacités."

Le vol de nuit présente moins de risques aériens et terrestres, permettant des opérations qui pourraient ne pas être possibles de jour. De nombreux capteurs avancés que Volatus utilise peuvent être exploités de jour comme de nuit et, dans certains cas, doivent être utilisés dans des conditions nocturnes. Cette SFOC nous permet d'opérer des drones à distance depuis notre Centre de Contrôle des Opérations (CCO) pour des opérations à plus longue portée. Par exemple, les opérations thermiques pour la détection des feux de forêt se font la nuit lorsque les variations de température sont plus grandes et qu'il est plus facile de voir où les anomalies thermiques pourraient causer un rallumage. Dans les opérations de recherche et de sauvetage, le personnel d'urgence doit souvent arrêter de chercher la nuit, perdant un temps précieux. Les drones télépilotés équipés d'infrarouge (IR) peuvent continuer la recherche toute la nuit, améliorant grandement les chances d'un résultat positif.

De plus, cette approbation permettra à Volatus de fournir un service de livraison à ses clients actuels et futurs à tout moment de la journée, ce qui est particulièrement important pour les hôpitaux nécessitant le transport de biens médicaux critiques.

Cette approbation est juste la première étape. Volatus est pleinement engagé à sécuriser plusieurs SFOCs à l'échelle du Canada, en se concentrant sur l'habilitation de secteurs clés pour Volatus, notamment dans l'inspection des droits de passage de pipelines et des inspections des lignes à haute tension. Ces efforts soutiendront la portée diverse et croissante de nos opérations et garantiront que Volatus continue de mener l'industrie en offrant des solutions aériennes de pointe.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes globales innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises. Grâce à une expertise technologique approfondie et à plus de 100 ans de savoir-faire combiné dans l'aviation, Volatus fournit des solutions aériennes significatives pour des utilisateurs finaux dans divers secteurs en utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Source : Volatus Aerospace Corp.

TSXV: FLT.V