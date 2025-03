Meddelelse nr. 04/2025: Opdateret finanskalender for 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments har opdateret selskabets finanskalender for 2025 med nye datoer for offentliggørelse af årsrapport for 2024, delårsrapport 1. kvartal 2025 og ordinær generalforsamling.

Dato Begivenhed/meddelelse 8. april 2025 Årsrapport 2024 30. april 2025



30. april 2025 Delårsrapport, 1. kvartal 2025







Ordinær generalforsamling



22. august 2025 Delårsrapport, 1. halvår 2025 21. november 2025 Delårsrapport, 1-3. kvartal 2025

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S