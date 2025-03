Résultats annuels de Sidetrade : Marge opérationnelle en 2024 à 15% du chiffre d’affaires et résultat net en progression de 40%

Nouveau record de prises de commandes sur une année (+13% en ACV)

Forte croissance du CA : +26% dont +22% pour les abonnements SaaS

Marge opérationnelle (3) qui franchit la barre des 15% du CA (+45%)

Bond du résultat net à 7,9 M€ en augmentation de 40%

Un cashflow d’exploitation qui permet de financer largement l’acquisition de SHS Viveon

Un engagement RSE primé : Platine par EthiFinance, Argent par Ecovadis





Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce pour l’exercice 2024 une croissance de 26% de son chiffre d’affaires 2024, une marge opérationnelle (3) à 8,4 M€ (+45%) et un résultat net à 7,9 M€ (+40%).



(en millions d’euros) 2024 2023 Variation Chiffre d’affaires 55,0 (1) 43,7 +26% dont abonnements SaaS 45,5 (2) 36,6 +22% Marge brute 43,1 35,3 +22% Dépenses d'exploitation (OPEX) (34,6) (29,4) +18% Marge opérationnelle (3) 8,4 5,8 +45% en % du chiffre d’affaires 15% 13% Résultat net 7,9 5,6 +40%

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2024 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

(1) incluant 4,4 M€ de chiffre d’affaires de SHS Viveon

(2) incluant 3,0 M€ de revenus récurrents de SHS Viveon

(3) La marge opérationnelle correspond au résultat d’exploitation selon les normes comptables françaises 2024, auquel s’ajoute le Crédit d’Impôt Recherche.







En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« 2024 illustre à nouveau la force du modèle de Sidetrade, conjuguant croissance et profitabilité. La progression de 26% de notre chiffre d’affaires s’explique par une forte percée sur le marché nord-américain, une avance en intelligence artificielle plébiscitée par les très grandes entreprises et, enfin, par l’acquisition de SHS Viveon en Allemagne, renforçant ainsi notre leadership européen dans les solutions Order-to-Cash. Pour la première fois de notre histoire, nous franchissons la barre des 8 millions d’euros de marge opérationnelle -en forte hausse de 45%- démontrant toute la pertinence et l’équilibre de notre stratégie d’expansion. Mais l’enjeu aujourd’hui dépasse la simple croissance spectaculaire de ces résultats. Nous assistons à une révolution extrêmement rapide dans la manière dont les entreprises exploitent l’intelligence artificielle avec l’arrivée des agents IA spécialisés. Contrairement aux modèles d’automatisation qui nécessitent des règles strictement définies et des interventions humaines constantes, les agents IA introduisent une nouvelle forme d'autonomie décisionnelle et optimisent, en temps réel, les opérations. Les agents IA ne sont plus de simples machines d’automatisation ; ce sont des entités capables d’anticiper les besoins et d’agir de manière autonome au sein des infrastructures numériques de l’entreprise et ce, sans intervention humaine lourde. Là où un logiciel traditionnel se contente de structurer les flux à partir d’une programmation de règles fixes, un agent IA s’entraine, apprend, ajuste et exécute en autonomie des processus. Et cette révolution agentique ne fait que commencer ! Chez Sidetrade, Aimie incarne la nouvelle génération d’intelligence artificielle et devient une AI agentique qui orchestrera un réseau d’agents IA, chacun maîtrisant un maillon du cycle financier : risque, litiges, recouvrement, cash application... Aimie pilotera, coordonnera et interconnectera ces agents IA ultraspécialisés. En s’appuyant sur le Data Lake de Sidetrade, une base unique de 7,2 trillions de dollars de transactions BtoB couvrant plus de 39,9 millions d’entreprises, Aimie bénéficie déjà d’une base d’entrainement unique au monde, qui confèrera à ses agents IA une puissance inégalable. Grâce à des efforts d’investissements en R&D intensifiés en 2024, nous lancerons dès 2025 un premier agent IA, qui sera inédit en termes d’autonomie et de capacité. Les entreprises qui n’adopteront pas ces nouveaux paradigmes seront rapidement déclassées par celles qui auront su placer les agents IA au cœur de l’efficacité de leur organisation. Avec Aimie, Sidetrade s’inscrit pleinement dans cette révolution des agents IA et dispose de tous les atouts pour faire la course en tête dans son domaine.





En 2024, Sidetrade a poursuivi son développement et établit un nouveau record avec une valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) atteignant 12,73 M€, en hausse de 13% par rapport à 2023. Les commandes auprès des nouveaux clients ont progressé de 6%, s’élevant à 6,53 M€ d’abonnements (New ARR), tandis que les prestations de Services ont enregistré une croissance de 21%, pour un total de 6,2 M€.

Les nouveaux clients (« New Business ») ont constitué 63% du total des commandes d’abonnements en 2024, tandis que les extensions de contrats (« Cross-Sell ») et les ventes additionnelles (« UpSell ») ont respectivement contribué à 18% et 19% des prises de commandes.





Forte croissance du CA en 2024 : +26% dont +22% pour les abonnements SaaS

Sidetrade a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires annuel de 55,0 M€, marquant une progression de 26% par rapport à l'année précédente et de 16% à périmètre comparable (excluant l'acquisition de SHS Viveon finalisée en juin 2024). Plusieurs facteurs ont contribué à cette performance :

Une croissance organique soutenue : Le chiffre d'affaires global (hors acquisition de SHS Viveon) a progressé de 16% tandis que les abonnements SaaS ont connu une hausse de 15% . En parallèle, l’activité Services a affiché une croissance impressionnante de 24% , portée par des projets d’implémentation globaux.

: Le (hors acquisition de SHS Viveon) a progressé de tandis que les abonnements SaaS ont connu une hausse de . En parallèle, a affiché une , portée par des projets d’implémentation globaux. Une acquisition ouvrant la porte à la région DACH : Depuis le 1 er juillet 2024, SHS Viveon a contribué à hauteur de 4,4 M€ au chiffre d'affaires de Sidetrade, représentant désormais 15% du chiffre d'affaires global au second semestre 2024.

: Depuis le 1 juillet 2024, SHS Viveon a contribué à hauteur de au chiffre d'affaires de Sidetrade, représentant désormais au second semestre 2024. Une empreinte internationale en essor continu : L’intégration de SHS Viveon a porté la part du chiffre d’affaires réalisé hors de France à 65% . Avec 70% de ses effectifs à l’international, Sidetrade démontre sa capacité à conquérir des marchés globaux tout en maintenant une proximité avec ses clients locaux, gage de confiance et d’efficacité.

: L’intégration de SHS Viveon a porté la part du . Avec 70% de ses effectifs à l’international, Sidetrade démontre sa capacité à conquérir des marchés globaux tout en maintenant une proximité avec ses clients locaux, gage de confiance et d’efficacité. Une performance exceptionnelle en Amérique du Nord : La région nord-américaine a affiché la plus forte progression en 2024, avec une hausse de 36%, portant le chiffre d'affaires annuel à 16,6 M€. Ce marché est clé dans les ambitions de Sidetrade.

Sidetrade a renforcé sa présence auprès des multinationales, avec une hausse de 44% des abonnements provenant d’entreprises générant plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces contrats représentent désormais 50% des abonnements. Plus largement, les multinationales réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires comptent pour 79% du portefeuille, confirmant Sidetrade comme un partenaire privilégié des grandes entreprises.





Marge brute et marge opérationnelle : une performance en forte accélération

Marge brute en forte hausse : +22% et une augmentation de 7,8 M€

La dynamique de croissance des abonnements a continué de soutenir la progression de la marge brute. Sur l‘exercice 2024, à périmètre comparable (hors SHS Viveon), le taux de marge brute pour les abonnements est resté particulièrement élevé à 92% (contre 93% en 2023), les abonnements SaaS représentant désormais 97% de la marge brute globale.

En 2024, le taux de marge brute global de Sidetrade à périmètre comparable s’est établit à 80% par rapport à 81% l’année précédente. Avec l’intégration de SHS Viveon, le taux de marge brute consolidé a atteint 78% du chiffre d’affaires pour l’exercice 2024.

Au total, Sidetrade enregistre en 2024 une augmentation incrémentale de 7,8 M€ de la marge brute par rapport à 2023, en progression de +22%.

Marge opérationnelle franchissant la barre des 15% du chiffre d’affaires (contre 13% en 2023)

Sidetrade a enregistré une progression remarquable de sa marge opérationnelle, qui a atteint 8,4 M€ en 2024, en hausse de 45% par rapport à 2023 (5,8 M€). Cette rentabilité est portée par une croissance soutenue de l'activité, une excellente marge brute et une gestion rigoureuse des coûts.

Grâce à cette dynamique, Sidetrade a poursuivi sa politique d’investissements, avec une hausse des dépenses de 5,2 M€ par rapport à l’année 2023, et un focus particulier en R&D (+2,4 M€) notamment pour intégrer l’IA générative au cœur de son produit.

La marge opérationnelle de 2024 intègre un Crédit d’Impôt Recherche de 2,6 M€ (contre 2,4 M€ en 2023) ainsi qu’une activation marginale des frais de R&D à 0,16 M€, soit 2% des coûts de R&D.

En conséquence, le taux de marge opérationnelle de Sidetrade s’est élevé à 15%, un gain de 2 points par rapport aux 13% enregistrés en 2023.





Bond du résultat net à 7,9 M€ en augmentation de 40%

Le résultat financier de Sidetrade enregistré au 31 décembre 2024 s’est établit à 0,7 M€, marquant une nette progression par rapport à 2023 (0,4 M€). Cette performance est principalement due aux intérêts générés par les placements à court terme et aux gains de change réalisés sur la période.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la charge est estimée à 1,1 M€ pour cet exercice (contre 0,6 M€ en 2023).

En définitive, le résultat net de Sidetrade en 2024 ressort à 7,9 M€, en hausse de 40%, confirmant l’atteinte d’un nouveau palier de rentabilité et un équilibre solide entre croissance et profitabilité.





Un cashflow d’exploitation qui permet de financer largement l’acquisition de SHS Viveon

En 2024, Sidetrade a généré un cashflow d’exploitation robuste à 9,6 M€, en hausse de 3,3 M€ (hors impact du décalage lié au remboursement Crédit d’Impôt Recherche). Ce niveau de génération de trésorerie a permis de financer intégralement l’acquisition de SHS Viveon, pour un montant net de 5,2 M€ (6,6M € pour l’acquisition des titres, compensés par 1,4 M€ de trésorerie disponible chez SHS Viveon).

Au 31 décembre 2024, Sidetrade affichait ainsi une trésorerie brute de 25,2 M€, en progression de 1,3 M€ par rapport à 2023.

En parallèle, Sidetrade détenait 85 437 actions en propre, valorisées à 19,1 M€ au 31 décembre 2024.

Avec une dette financière limitée à 7,9 M€, en recul de 2,3 M€, Sidetrade conserve, au-delà de l’opération sur SHS Viveon, une capacité d’acquisition intacte lui offrant la flexibilité nécessaire pour accélérer son expansion.





Un engagement RSE primé : Platine par EthiFinance, Argent par Ecovadis

En 2024, Sidetrade a intensifié sa transition vers une entreprise plus responsable et a été distinguée par une médaille Platine d’Ethifinance et une médaille Argent d’EcoVadis, avec des scores respectifs de 84/100 et 70/100. Se hissant désormais parmi les 15% des entreprises les plus performantes auditées par EcoVadis, Sidetrade affirme son leadership en matière de responsabilité sociétale.

Ces distinctions confirment la pertinence de sa stratégie et sa capacité à anticiper les enjeux environnementaux et sociaux de demain.

Sidetrade aborde l’exercice 2025 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.

