Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 26 mars 2025 – 17h45

ARGAN livre un entrepôt Aut0nom® de 30 000 m² exploité par DIMOLOG au sud de Rennes

ARGAN confirme la bonne dynamique de son plan de développement avec la livraison d’un nouvel Aut0nom® , cette fois-ci, sur la commune de Bain-de-Bretagne, à quelques kilomètres au sud de Rennes et en accès direct sur l’axe stratégique Rennes-Nantes.

C’est sur une parcelle voisine d’un site logistique de 12 000 m², propriété d’ARGAN et exploité par CARREFOUR SUPPLY CHAIN sur la commune de Bain-de-Bretagne, que nos équipes viennent de livrer un nouveau bâtiment Aut0nom® de 30 000 m². Cette plateforme logistique est composée de cinq cellules de stockage représentant environ 29 000 m², dont une permet de stocker des liquides inflammables. Elles sont complétées d’un bloc bureaux de 1 000 m².

Le site accueille les équipes de DIMOLOG sur 3 cellules représentant 19 500 m². DIMOLOG est la nouvelle marque du groupe DIMOTRANS qui regroupe les savoir-faire et les outils de production de ses trois filiales BSL – BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES, DUHAMEL LOGISTIQUE et DIMOTRANS LOGISTICS. La bannière DIMOLOG regroupe 900 collaborateurs et 30 entrepôts.

DIMOLOG y opère notamment son offre e-logistique en pleine croissance et renforce ainsi son maillage sur la région rennaise où il est déjà fortement implanté. Cette nouvelle implantation lui permet d’accompagner dans les meilleures conditions d’efficacité le développement de ses clients.



Ce site Premium est labellisé Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage. Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 550 kWc a été installée en toiture et couplée à des batteries de stockage d’une capacité de 400 kWh. L’ensemble de l’énergie verte produite est dédié à l’autoconsommation, ce qui permet à DIMOLOG de couvrir environ 30% de ses besoins énergétiques. En comparaison d’un entrepôt traditionnel, les émissions de CO 2 sont réduites de 86% avec un résidu limité à 1,4 kg CO 2 /m²/an. Résidu qui sera compensé par un ambitieux plan de reforestation labellisé Bas Carbone mené en France en 2025. La plateforme est certifiée BREEAM Very Good.

Rolf Beyer, Fondateur de BSL et General Manager de DIMOLOG commente : « Ce projet de Bain-de-Bretagne marque une nouvelle étape dans le développement de notre structure DIMOLOG et devient central dans notre organisation. Ce site accueille désormais notre siège social et offre à nos salariés un nouvel environnement de travail. Le label Aut0nom développé par ARGAN a été un argument convaincant dans notre prise de décision. En effet, ARGAN et DIMOLOG sont alignés sur les plus hauts standards en matière environnementale »

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN ajoute : « Nous tenons à remercier chaleureusement les équipes de DIMOLOG, ainsi que nos partenaires IDEC AGRO, A26 pour la bonne conduite de ce projet. La livraison de ce site marque la première étape de notre ambitieux plan de développement de 220 millions d’euros d’investissement d’ores et déjà identifiés sur les exercices 2025 et 2026. ARGAN croit en cette localisation sur un marché rennais en plein développement où les opportunités d’installation restent structurellement limitées. »

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 re avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2025 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2025

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025 17 juillet : Résultats semestriels 2025

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (carbone neutres à l’usage), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

Au 31 décembre 2024, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,9 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de près de 205 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2024).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe