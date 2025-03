QUADIENT SA: Nomination et renouvellements au Conseil d'administration de Quadient proposés à l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2025

Nomination et renouvellements au Conseil d'administration de Quadient proposés à l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2025

Proposition de nomination de Delphine Segura Vaylet à l’Assemblée générale annuelle du 13 juin 2025 en tant qu'administratrice non exécutive et indépendante

Proposition de renouvellement des mandats de Didier Lamouche et Nathalie Wright à l’Assemblée générale annuelle du 13 juin 2025

Martha Bejar et Paula Felstead ne se représenteront pas, et Vincent Mercier démissionnera à l'issue du Conseil d'administration qui se tiendra le 2 juin 2025

Réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de 10 à 8 (hors administrateurs salariés) à compter de la prochaine Assemblée générale annuelle du 13 juin 2025

Paris, le 26 mars 2025

Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration de Quadient (le « Conseil ») a approuvé la liste des administrateurs dont la nomination et le renouvellement seront proposés à l'Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 13 juin 2025.

Lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, les actionnaires seront invités à approuver la nomination de Delphine Segura Vaylet en tant que nouvelle administratrice indépendante pour un mandat de trois ans, jusqu'à l'Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2028.

Il sera également proposé aux actionnaires d'approuver le renouvellement pour trois mandats supplémentaires de :

- Didier Lamouche, le Conseil ayant l'intention, en cas de renouvellement, de le reconduire ultérieurement à la présidence du Conseil ; et de

- Nathalie Wright, qui, en cas de renouvellement, assumera la présidence du Comité des nominations et des rémunérations, en remplacement de Martha Bejar.

Par ailleurs, il est précisé que Martha Bejar et Paula Felstead ne se représenteront pas, tout comme Vincent Mercier, qui a choisi de démissionner avec effet à l'issue du Conseil d'administration qui se tiendra le 2 juin 2025.

Le conseil d'administration souhaite exprimer sa sincère gratitude pour leur implication et leurs contributions significatives à l'entreprise - Paula pour sa vision réfléchie en tant que membre du comité d'audit, Martha pour son engagement et sa gouvernance en tant que présidente du comité des nominations et des rémunérations, et Vincent pour ses 16 années de service dévoué dans divers rôles stratégiques et de direction. Leur expertise, leur intégrité et leur soutien indéfectible ont été déterminants pour guider l'entreprise dans les phases clés de sa croissance et de sa transformation.

Suite à ces changements, et sous réserve de l'approbation des résolutions par les actionnaires, le Conseil d'administration, composé de 10 membres (hors administrateurs salariés) jusqu'au 2 juin 2025, sera réduit à 8 membres (hors administrateurs salariés) après l'Assemblée du 13 juin 2025. La composition du Conseil restera conforme aux meilleures pratiques de gouvernance, avec une représentation largement indépendante (75 % d'administrateurs indépendants) et respectera les règles de parité françaises, avec une structure équilibrée de 5 hommes et 3 femmes, tout en garantissant l’équilibre entre les différentes expériences professionnelles.

Delphine Segura Vaylet, 54 ans, est de nationalité française. Elle est titulaire d'un DEA de droit social et de droit européen de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Delphine Segura Vaylet a débuté sa carrière au sein du Groupe Bayard Press de 1993 à 1994 avant de rejoindre Thales en 1994, où elle a occupé différents postes de direction opérationnelle au sein des ressources humaines (RH) jusqu'en 2006. En 2007, elle a rejoint STMicroelectronics en tant que directrice des ressources humaines de la division Digital Consumer. Parallèlement, elle a dirigé le développement des talents et des organisations ainsi que la formation au niveau du Groupe pendant quatre ans. En 2014, elle est devenue directrice des ressources humaines du groupe Zodiac Aerospace, siégeant au comité exécutif jusqu'à l'acquisition de l'entreprise par Safran. Elle a ensuite rejoint Total en 2017 en tant que directrice de la stratégie et de la politique RH. Depuis janvier 2021, Delphine Segura Vaylet occupait le poste de directrice générale adjointe des ressources humaines du Groupe SEB. Elle occupe également des fonctions non-exécutives chez Soitec et Artelia.

Didier Lamouche est Président du Conseil d'administration de Quadient S.A. depuis le 28 juin 2019. Titulaire d'un doctorat en technologie des semi-conducteurs de l'École Centrale de Lyon, il a mené une carrière particulièrement riche, notamment en tant que Président-Directeur Général d'Idemia jusqu'en 2018, leader mondial des technologies de cybersécurité et d'identité numérique, qu'il dirigeait depuis 2013. De 2005 à 2013, il a également occupé des postes de direction chez ST-Microelectronics, ST-Ericsson et Bull Group, où il a réussi à redresser l'entreprise et à la repositionner sur des segments de croissance. Plus tôt dans sa carrière, Didier Lamouche a travaillé chez Philips, IBM Microelectronics, Motorola Semiconductor et Altis Semiconductor. Didier Lamouche possède une vaste expérience en gouvernance d'entreprise, tant dans des environnements publics que privés, ayant été administrateur de huit sociétés cotées et de quatre sociétés financées par des fonds de capital-investissement pendant près de 20 ans.

Nathalie Wright est membre du Conseil d'administration de Quadient S.A. depuis le 25 septembre 2017. Diplômée en économie de l'Université Paris Assas, de l'IAE et de l'INSEAD, elle a débuté sa carrière chez Digital Equipment France et NewBridge Networks France, avant d'occuper des postes chez MCI, Easynet et AT&T, où elle supervisait la stratégie commerciale pour l'Europe du Sud et le Moyen-Orient. En 2009, elle rejoint Microsoft en tant que directrice de la division Secteur Public et directrice générale des Entreprises et des Alliances Stratégiques. Elle devient vice-présidente de Software France chez IBM en 2017, puis rejoint Rexel en 2018 en tant que directrice du numérique et membre du comité exécutif jusqu'en septembre 2023, supervisant la transformation numérique et la stratégie ESG. Depuis 2024, Nathalie Wright occupe des postes non-exécutifs chez Quadient, Keolis et Amundi, accompagnant les organisations dans leurs défis de transformation.

AGENDA

26 mars 2025 : Résultats financiers 2024 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)

(après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris) 3 juin 2025 : Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)

: (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris) 13 juin 2025 : Assemblée générale annuelle

