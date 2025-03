OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers annuels 2024 et fait le point sur sa stratégie de développement

de 64,2 millions d’euros au 31 décembre 2024, assurant une visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2027. Trois accords stratégiques signés : un accord de licence et de collaboration avec AbbVie (pour un montant potentiel jusqu’à 713 millions de dollars), et un accord pour l’extension du programme anti-SIRPα (pour un montant potentiel jusqu’à 1,1 milliard d’euros) et l’acquisition d’un actif par Boehringer Ingelheim.

8,4 millions d’euros de financement public non dilutif dans le cadre du plan ‘France 2030’.

Plusieurs résultats cliniques positifs d’efficacité et de sécurité à travers le portefeuille de produits de la Société.

Renforcement du Conseil d’administration et de l’Équipe de direction.





Nantes, France, le 26 mars 2025, 18 :15 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2024 et fait le point sur les avancées importantes de ses programmes propriétaires ou développés en partenariat, et sur les perspectives 2025 de la Société.

“2024 a été une année de transformation pour OSE, marquée par des résultats cliniques d’efficacité positifs, la signature de partenariats majeurs et l’accélération de programmes précliniques. Nous avons conclu des accords stratégiques avec AbbVie et Boehringer Ingelheim renforçant notre position financière et consolidant nos capacités en immuno-inflammation et immuno-oncologie.

Lusvertikimab a montré des résultats de Phase 2 d’induction positifs et très significatifs sur le plan clinique dans la rectocolite hémorragique, démontrant son excellente efficacité et sa bonne tolérance. Des nouvelles données sur la période d’extension en ouvert de 24 semaines seront présentées à la conférence « Digestive Disease Week » à San Diego au mois de mai. Ce succès, qui s’appuie sur 10 années de recherche et de développement par les équipes d’OSE, renforce notre confiance dans le potentiel de Lusvertikimab. Il constitue également un puissant catalyseur pour explorer les meilleures opportunités stratégiques pour la poursuite de son développement dans une étude de maintenance dans la rectocolite hémorragique, ainsi que dans d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques.

En immuno-oncologie, nous avons lancé Artemia, l’essai pivot international de Phase 3 de Tedopi® en monothérapie en deuxième ligne de traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) chez des patients en résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle. Cet essai clinique se déroule comme prévu. Cette étude est basée sur nos précédents résultats d’efficacité positifs dans un essai randomisé en troisième ligne de traitement dans cette même indication. Par ailleurs, nous nous réjouissons des premiers résultats préliminaires positifs dans le cancer du pancréas qui seront présentés lors d’un prochain congrès médical cette année. Enfin, nous attendons pour 2026 des résultats en combinaison dans le cancer de l’ovaire et le cancer du poumon.

Avec plus de 90 millions d’euros de cash non-dilutif accumulé en 2024 et une visibilité financière jusqu’en 2027, nous sommes bien positionnés pour développer des nouvelles options thérapeutiques au bénéfice des patients, soutenus par notre portefeuille préclinique et clinique robuste et diversifié et par nos équipes d’experts dévouées. Nous allons stratégiquement prioriser et faire progresser nos deux programmes propriétaires en phase avancée de développement dans le but de réaliser pleinement leur potentiel et de créer un réel bénéfice pour les patients et une valeur ajoutée pour nos actionnaires”, commente Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.

SIGNATURE DE TROIS ACCORDS PHARMACEUTIQUES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2024, ASSURANT UNE POSITION FINANCIÈRE SOLIDE POUR SOUTENIR LE DÉROULEMENT DE LA STRATÉGIE JUSQU’EN 2027

Février 2024 : OSE Immunotherapeutics et AbbVie ont conclu un partenariat stratégique pour développer l’anticorps monoclonal ABBV-230 (précédemment OSE-230) dans la résolution de l’inflammation sévère et chronique. AbbVie a obtenu une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser ABBV-230. OSE Immunotherapeutics a reçu un paiement initial de 48 millions de dollars et pourra recevoir jusqu’à 665 millions de dollars supplémentaires en paiements d’étapes de développement, réglementaires et de commercialisation, plus des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales.

: OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim ont annoncé une extension majeure de leur partenariat :

AVANCÉES CLINIQUES MAJEURES DE DEUX ACTIFS EN DÉVELOPPEMENT AVANCÉ

Lusvertikimab, anti-IL-7R dans la rectocolite hémorragique (RCH) : des avancées cliniques et précliniques significatives présentées à l’ECCO 2025 (au Top 10 des présentations) et au cours d’un webinaire de leaders d’opinion :

Efficacité et sécurité : Luvertikimab a montré des taux élevés de rémission clinique et endoscopique, et des taux cliniquement très significatifs d’amélioration histologique et histo-endoscopique de la muqueuse, avec un profil favorable de sécurité.

: Luvertikimab a montré des taux élevés de rémission clinique et endoscopique, et des taux cliniquement très significatifs d’amélioration histologique et histo-endoscopique de la muqueuse, avec un profil favorable de sécurité. Analyse de sous-groupes : des premiers signaux d’efficacité, à la fois chez les patients naïfs de tout traitement biologique et chez ceux ayant reçu un traitement antérieur, obtenus à 10 semaines d’induction (soit deux à quatre semaines plus tôt que dans de nombreuses études actuelles) témoignent d’une apparition rapide des effets du traitement et démontrent un positionnement potentiel du produit en première ligne de traitement biologique ou pour les patients résistant aux anti-TNF et aux traitements anti-IL-12/23 en ciblant des mécanismes biologiques en amont (voie IL-7).

: des premiers signaux d’efficacité, à la fois chez les patients naïfs de tout traitement biologique et chez ceux ayant reçu un traitement antérieur, obtenus à 10 semaines d’induction (soit deux à quatre semaines plus tôt que dans de nombreuses études actuelles) témoignent d’une apparition rapide des effets du traitement et démontrent un positionnement potentiel du produit en première ligne de traitement biologique ou pour les patients résistant aux anti-TNF et aux traitements anti-IL-12/23 en ciblant des mécanismes biologiques en amont (voie IL-7). Prochaines données : des données supplémentaires d’efficacité et de sécurité pendant la période d’extension de 24 semaines en ouvert seront présentées en mai 2025 à San Diego lors de la conférence ‘Digestive Disease Week’. Les biomarqueurs tissulaires et périphériques pré- et post-traitement sont en cours d’évaluation.

: des données supplémentaires d’efficacité et de sécurité pendant la période d’extension de 24 semaines en ouvert seront présentées en mai 2025 à San Diego lors de la conférence ‘Digestive Disease Week’. Les biomarqueurs tissulaires et périphériques pré- et post-traitement sont en cours d’évaluation. Évaluation stratégique : le développement dans une étude de maintenance dans la RCH est en cours d’exploration, ainsi que l’extension à d’autres maladies médiées par les réponses immunes Th1 et Th17, reposant sur un rationnel biologique et translationnel robuste autour de la voie IL-7 et de la cible IL-7 récepteur. Nous évaluons actuellement diverses options stratégiques pour soutenir ces initiatives et créer un maximum de valeur pour les patients et pour nos actionnaires.

Point sur les essais cliniques avec Tedopi® :

ARTEMIA : en septembre 2024, lancement de l’essai pivot de Phase 3 comparant Tedopi® en monothérapie au traitement standard docetaxel en deuxième ligne de traitement chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un CPNPC métastatique et en résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle.

: en septembre 2024, lancement de l’essai pivot de Phase 3 comparant Tedopi® en monothérapie au traitement standard docetaxel en deuxième ligne de traitement chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un CPNPC métastatique et en résistance secondaire aux inhibiteurs de points de contrôle. TEDOPaM : en mars 2025, critère principal atteint (taux de survie globale à un an) dans l’essai clinique de Phase 2 chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un cancer du pancréas avancé. Présentation des résultats plus détaillés lors d’un prochain congrès d’oncologie cette année par le groupe GERCOR, promoteur de l’étude. TEDOVA : en décembre 2024, fin du recrutement de patients dans l’essai clinique de Phase 2 de Tedopi® (seul ou en combinaison avec pembrolizumab) chez des patientes HLA-A2 positives atteintes d’un cancer de l’ovaire ; un essai promu par ARCAGY-GINECO. Résultats attendus au deuxième trimestre 2026.

: en mars 2025, critère principal atteint (taux de survie globale à un an) dans l’essai clinique de Phase 2 chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un cancer du pancréas avancé. Présentation des résultats plus détaillés lors d’un prochain congrès d’oncologie cette année par le groupe GERCOR, promoteur de l’étude. CombiTED : recrutement de patients en cours (fin des inclusions au deuxième trimestre 2025) dans l’essai clinique de Phase 2 de Tedopi® en combinaison avec nivolumab ou chimiothérapie chez des patients HLA-A2 positifs, en deuxième ligne du CPNPC ; un essai promu par la fondation italienne FoRT. Résultats attendus au deuxième semestre 2026.

: recrutement de patients en cours (fin des inclusions au deuxième trimestre 2025) dans l’essai clinique de Phase 2 de Tedopi® en combinaison avec nivolumab ou chimiothérapie chez des patients HLA-A2 positifs, en deuxième ligne du CPNPC ; un essai promu par la fondation italienne FoRT. Résultats attendus au deuxième semestre 2026. Tedopi® + OSE-279 : en février 2024, résultats positifs d’efficacité et de sécurité de l’essai clinique de Phase 1 d’OSE-279 en monothérapie ; évaluation en cours de Tedopi® + OSE-279 en première ligne du CPNPC chez des patients HLA-A2 positifs et ayant une expression élevée de PDL-1.





AVANCÉES DES ACTIFS EN PARTENARIAT

Analyse positive de l’étude de Phase 1/2 de l’immunothérapie pegrizeprument (FR104/VEL-101) en transplantation rénale : en juin 2024, OSE Immunotherapeutics et le Centre Hospitalier de Nantes ont présenté des données positives de l’étude FIRsT évaluant pegrizeprument chez des patients ayant reçu une greffe rénale au congrès annuel « American Transplant Congress » (ATC), à Philadelphie. Les données ont montré la sécurité et les premiers signes d’efficacité de pegrizeprument. Veloxis Pharmaceuticals a également présenté les résultats d’une étude de Phase 1 d’escalade de dose évaluant l’administration de pegrizeprument par voie sous-cutanée, ce qui facilitera le choix de la dose pour l’étude de Phase 2 en préparation qui sera menée chez les patients transplantés rénaux.

Avancées du traitement first-in-class SIRPα BI 770371 : en juillet 2024, Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics ont annoncé la poursuite de l’avancée vers la prochaine phase de développement clinique de leur programme first-in-class SIRPα en immuno-oncologie. Boehringer poursuivra ce programme avec un anticorps inhibiteur SIRPα de nouvelle génération dans une étude de Phase 1b dans les tumeurs solides (première ligne dans le carcinome squameux de la tête et du cou métastatique ou en rechute) et dans une étude de Phase 2 dans la cirrhose compensée liée à la MASH.

Avancées du partenariat stratégique entre AbbVie et OSE Immunotherapeutics pour développer ABBV-230 : en avril 2024, la période d’attente prévue par la loi ‘Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act’ a expiré, permettant aux équipes de préparer les activités de transfert de technologie et d’avancement de l’actif en préclinique vers un essai clinique de Phase 1.





AVANCÉES DES PROGRAMMES EN DÉVELOPPEMENT PRÉCOCE

OSE Immunotherapeutics a annoncé des avancées significatives en 2024, dont un accord commercial et de partage de revenus futurs avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) portant sur des thérapies par cellules CAR, des nouvelles données sur le nouveau point de contrôle immunitaire CLEC-1 ou sa plateforme d’anticorps monoclonaux pro-résolutifs, des données précliniques de preuve de concept sur une immunothérapie IL-35 à base d’ARN thérapeutique, et a établi en 2025 une collaboration stratégique en intelligence artificielle dans le domaine de l’immunothérapie de précision.

GOUVERNANCE

L’Assemblée générale du 19 juin 2024 a nommé quatre nouveaux administrateurs indépendants : Marc Dechamps, Martine George, Markus Goebel et Cécile Nguyen-Cluzel. Ils apportent à la Société leur grande expérience du leadership dans l’industrie biopharmaceutique et renforcent les compétences clés du Conseil d’administration. Le nouveau Conseil a nommé Didier Hoch en tant que Président du Conseil.

En décembre 2024 et janvier 2025, OSE Immunotherapeutics a renforcé son Équipe de direction et son Comité exécutif avec la nomination de Fiona Olivier en tant que Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer et du Dr. Sonya Montgomery en tant que Chief Development Officer. Le Dr. Silvia Comis a été nommée Chief Clinical and Medical Research Officer et le Dr. Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D, a rejoint le Comité exécutif aux côtés du Dr. Jean-Jacques Mention, Chief Business Officer, de Anne-Laure Autret-Cornet, Directrice Financière et du Dr. Nicolas Poirier, Directeur général.

RÉSULTATS FINANCIERS 2024

Le Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics s’est réuni le 26 mars 2025. Après avis du Comité d’audit, le Conseil a arrêté les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés établis en référentiel IFRS au 31 décembre 2024.

Les chiffres clés des comptes consolidés annuels 2024 sont présentés ci-dessous (et en annexe) :

En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 Résultat opérationnel courant 43 735 (22 986) Résultat net 39 832 (23 221) Trésorerie disponible & équivalents de trésorerie 16 745 18 672 Actifs financiers (dépôt > 3 mois) 47 418 0 Total bilan consolidé 123 959 82 054

Au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible de la Société s’élevait à 64,2 millions d’euros contre 18,7 millions d’euros au 31 décembre 2023.

En 2024, la Société a renforcé sa trésorerie grâce à :

Un paiement de 48 millions de dollars à la signature du contrat de licence et de collaboration avec AbbVie sur ABBV-230 (précédemment OSE-230), un anticorps monoclonal conçu pour le traitement de l’inflammation chronique.

Un paiement de 13,5 millions d’euros à la signature de l’accord avec Boehringer Ingelheim portant sur l’acquisition d’un actif innovant issu de la plateforme ‘cis-targeting’ anti-PD1/cytokine développé par OSE Immunotherapeutics.

Un paiement unique de 25,3 millions d’euros prévus dans le cadre de l’amendement de collaboration initial avec Boehringer Ingelheim sur les produits anti-SIRPα, BI 765063 et BI 770371, dont 4 millions d’euros ont été retenus à la source par l’administration fiscale allemande.

5,8 millions d’euros de crédit d’impôt recherche 2023.

2,1 millions d’euros sur les 8,4 millions d’euros prévus de financement public dans le cadre de l’appel à projets « i-Démo » du plan « France 2030 » visant à soutenir l’étude clinique de Phase 3 d’enregistrement du vaccin thérapeutique Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules. Ce financement sera déployé tout au long du déroulement du projet.





Cette trésorerie permettra à la Société de financer ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces, jusqu’au premier trimestre 2027.

Actualisation 2025 : OSE Immunotherapeutics et Vester Finance ont mis en place une ligne de financement le 27 avril 2023. Le 27 septembre 2023, les deux parties ont signé une extension de cette ligne de financement octroyant un maximum de 900 000 bons de souscription d’actions à Vester, donnant droit à 900 000 actions de la Société, représentant un maximum de 4,16 % du capital social que Vester Finance s'est engagé à souscrire à sa propre initiative sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles. Aucune action n’a été émise en 2024 dans le cadre de la ligne de financement avec Vester Finance. Les parties ont conclu un nouvel accord le 26 mars 2025 selon lequel les 880 000 bons de souscription d’actions restants et précédemment accordés à Vester pourront être exercés pendant une période supplémentaire de 12 mois dans les mêmes conditions2. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fait l’objet de communications sur le site internet de la Société.

RÉSULTATS FINANCIERS 2024

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement.

OSE Immunotherapeutics a enregistré un résultat opérationnel consolidé de 43,7 millions d’euros. Les charges courantes d’exploitation s’élevaient à 39,7 millions d’euros (contre 25,2 millions d’euros en 2023) dont 82 % dédiés à la R&D. Les dépenses de R&D s’élevaient à 30,4 millions d’euros contre 17,1 millions d’euros en 2023.

ANNEXES

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d’affaires 69 877 2 227 Autres revenus 13 558 TOTAL DES PRODUITS DE L’ACTIVITÉ 83 435 2 227 Frais de Recherche & Développement (30 445) (17 158) Frais généraux (6 534) (6 015) Frais liés aux paiements en actions (2 724) (2 034) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 43 735 (22 980) Autres charges opérationnelles - (6) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 43 735 (22 986) Produits financiers 1 695 2 177 Charges financières (5 598) (2 412) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (3 903) (23 221) Impôt sur les résultats (2 387) 219 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 37 445 (23 003) Dont résultat consolidé attribuable aux actionnaires des entités consolidées 37 445 (23 003) Résultat consolidé par action revenant aux actionnaires des entités consolidées Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 21 808 105 19 562 147 Résultat de base par action (€/action) 1,72 (1,18) Résultat dilué par action (€/action) 1,48 (1,18)





En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 RÉSULTAT NET 37 445 (23 003) Éléments amenés à être recycles en compte de résultat : Écarts de conversion (39) (77) Éléments n’étant pas amenés à être recycles en compte de résultat : 15 (9) Effet de la taxe 4 Autres éléments du résultat global consolidé sur la période (20) (86) RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 37 425 (23 089)

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF – En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 Frais de R&D acquis 44 010 46 401 Immobilisations corporelles 355 464 Actifs de droits d’utilisation 3 070 3 606 Actifs financiers 6 400 910 Actif d’impôt différé 191 195 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 54 027 51 576 Créances clients et comptes rattachés 4 138 982 Autres actifs courants 49 049 10 824 Trésorerie et équivalent de trésorerie 16 745 18 672 TOTAL ACTIFS COURANTS 69 932 30 478 TOTAL ACTIF 123 959 82 054 PASSIF – En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 CAPITAUX PROPRES Capital social 4 388 4 330 Primes d’émission 50 916 49 816 Prime de fusion 26 827 26 827 Titres en auto-contrôle (448) (408) Réserves et report à nouveau (55 316) (34 587) Résultat consolidé 37 445 (23 003) TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 63 811 22 975 PASSIFS NON COURANTS Dettes financières – Part non courante 35 659 35 508 Dettes locatives long terme 2 679 3 032 Passif d’impôt différé 1 074 1 311 Provisions non courantes 415 429 Revenus différés non courants 100 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 39 927 40 280 PASSIFS COURANTS Dettes financières – Part courante 7 199 6 403 Dettes locatives court terme 595 858 Fournisseurs et comptes rattachés 7 724 9 299 Passif d’impôt exigible - 20 Dettes fiscales et sociales 2 665 1 867 Autres dettes 2 039 351 TOTAL PASSIFS COURANTS 20 221 18 799 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 123 959 82 054

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

En milliers d’euros 31/12/2024 31/12/2023 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 37 445 (23 003) +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions 5 523 2 574 + Amortissements sur les « droits d’utilisation » 734 846 +/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés (1) 2 088 1 746 CAPACITÉ D’AUTO-FINANCEMENT APRÈS COÛTS DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 42 790 (17 838) + Charges financières 3 903 (657) - Charge d’impôt 2 387 (219) - Impôts versés ou variation de la créance/dette d’impôt (2 620) (216) +/- Variation du B.F.R. lié à l’activité (2) 1 980 (835) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) 48 440 (19 764) - Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (77) (16) +/- Variation nette des droits d’utilisation (216) +/- Variation des prêts et avances consentis (265) (275) +/- Dépôts à long terme (46 567) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (B) (46 909) (507) + Augmentation de capital (incluant la prime d’émission) 1 157 11 357 + Souscription de BSA - 300 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 2 107 5 023 - Remboursement d’emprunts (5 443) (2 719) - Remboursement charges locatives (3) (810) (637) - Charges financières (469) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (3 458) 13 324 +/- Incidence des variations des cours des devises (D) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE E = (A + B + C + D) (1 927) (6 948) TRÉSORERIE D’OUVERTURE (F) 18 672 25 620 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (G) 16 745 18 672 ÉCART : E (G-F) - -

(1) BSPCE et actions gratuites attribuées en 2024 pour 2 088 K€

(2) La variation du BFR s’explique principalement comme suit :

- augmentation de la charge d’impôt pour 2 620 K€

- augmentation des créances clients pour 3 157 K€

- diminution des autres actifs courants pour 4 147 K€

- augmentation des dettes fournisseurs pour 1 574 K€

- augmentation des dettes fiscales et sociales pour 777 K€

- augmentation des autres dettes pour 1 787 K€

(3) Cette ligne est liée à l’application de IFRS 16 et correspond au remboursement des dettes locatives pour 810 K€





À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous Linkedln.





