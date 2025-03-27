引领IR和PR传播技术供应商Notified 推出中文官方网站

纽约, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家备受全球投资者关系与公共关系专业人员信赖的科技伙伴， Notified欣然宣布正式推出中文官方网站。这一举措不仅体现了我们对中国市场的高度重视，也旨在为本地客户提供一个便捷的平台，帮助他们更轻松地了解我们的产品与服务。

随着中国数字化发展的日益加速，我们的新网站专为中文用户量身打造，提供关于我们业务、公司动态以及相关资源的全面信息。通过简洁友好的界面设计和优化内容，客户可以轻松浏览网站并与我们建立联系。

发布亮点：

提升可访问性： 中文网站确保客户能够以母语获取详细信息，从而加深对我们的了解并建立信任。

中文网站确保客户能够以母语获取详细信息，从而加深对我们的了解并建立信任。 本地化承诺： 此次发布彰显了我们服务中国市场独特需求的决心，并通过本地化沟通与服务进一步拉近与客户的距离。

此次发布彰显了我们服务中国市场独特需求的决心，并通过本地化沟通与服务进一步拉近与客户的距离。 （未来）中文部落格内容分享: 为了让用户和潜在客户更好地了解业全球内趋势和市场分析等动向，公司将会在不远的将来定期在我们的网页部落格发布中文内容，为网站浏览者提供额外价值。







“对于我们来说，中国是一个至关重要的市场，我们非常高兴能够迈出这一重要步伐，加强我们在这里的业务存在，”Notified 总裁 Nimesh Davé 表示，“通过推出本地化网站，我们希望与中国客户建立更深层次的联系，同时展现我们对这个充满活力的地区的长期承诺。”

除了中文网站之外，Notified也在不久前推出微信公众号。有兴趣的人士也可以通过我们的公众号”GlobeNewswire by Notified” 在那里与我们互动。

关于 Notified:

我们是 Notified，您的故事从这里开始。作为唯一家专注于服务投资者关系（IR）和公共关系（PR）专业人士的技术合作伙伴，我们致力于帮助您掌控并传播企业叙事。我们的全面整合 PR 和 IR 平台简化了每个步骤——无论是联系合适的媒体、新闻稿发布与表现分析，还是设计全新 IR 网站、管理投资者日、财报发布及合规申报。

连接这两个世界的是 GlobeNewswire，这是全球规模最大、最值得信赖的新闻发布网络之一，30 多年来一直为领先的机构提供服务。携手并肩，我们为传播者赋能，共同打造一个信息更加透明的世界。

媒体联系：

Khoo Chong Thye chongthye.khoo@notified.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e364d516-52e5-47ae-a14a-71826d2a63b7