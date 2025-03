SATO jatkaa investointeja uusiutuvaan energiaan – Aurinkopaneelit kymmenien kerrostalojen katoille

SATO Oyj, Lehdistötiedote 27.3.2025 klo 10.30

Suomalaisessa asumisessa on meneillään siirtymä kohti uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkaampia ratkaisuja. Kiinteistösijoittaja SATO on viime vuosina edistänyt määrätietoisesti kestävää kaupunkiasumista ja vuokra-asumisen vihreää siirtymää omissa kiinteistöissään. Yhtiö investoi vuonna 2024 noin 1,8 miljoonaa euroa paikallisesti tuotettuun, uusiutuvaan energiaan. Mittavat investoinnit jatkuvat myös tänä vuonna.

SATO on ottanut 2020-luvulla määrätietoisia askeleita kiinteistöjensä hiilipäästöjen pienentämisessä. Vuonna 2022 hiilineutraalin energian osuus oli 46 % kaikesta SATOn käyttämästä energiasta, vuonna 2024 osuus nousi 73 %:iin. Tulos on tehty muun muassa investoimalla paikalliseen energiantuotantoon ja parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Yhtiön investoinnit paikallisesti tuotettuun, uusiutuvaan energiaan ovat jatkuneet myös tänä vuonna. SATO on tehnyt investointipäätöksen aurinkovoimaloiden asennuksista 60 yhtiön kiinteistöön, joissa on lähes 4 000 asuntoa. Aurinkopaneelit asennetaan vuoden 2025 aikana.

”Viime vuoden lopussa meillä oli aurinkovoimala 53 kiinteistössä, tänä vuonna määrä tuplaantuu. Kiinteistöjemme katoille asennetut aurinkovoimalat tuottavat jo tällä hetkellä noin 800 000 kWh uusiutuvaa energiaa vuodessa. Se vastaa noin 400 kerrostaloasunnon vuotuista energiankulutusta”, kertoo Arto Aalto, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja.

Aurinkovoimaloiden lisäksi SATO investoi maalämpöön, joka on pääasiallisena lämmönlähteenä jo 26 yhtiön kiinteistössä, joissa on yli 1 800 asuntoa. Maalämpöön siirtymällä yhtiö on onnistunut pienentämään kiinteistöjen energiankulutusta yli 7 000 MWh:lla vuodessa verrattuna perinteiseen kaukolämpöön.

”Meillä on parhaillaan menossa 134 vuokra-asunnon kiinteistön muuttaminen kaukolämmöstä maalämpöön, ja olemme tehneet investointipäätöksen 13 muusta kohteesta, joissa on parhaillaan suunnittelu- ja kilpailutusvaihe käynnissä. Näiden investointien myötä lähes 1 000 uutta SATOkotia saadaan päästöttömän lämmitysenergian piiriin”, Aalto jatkaa.

Tällä hetkellä jo noin 5 500 SATOn vuokra-asuntoa on kiinteistöissä, joissa hyödynnetään paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa lämmitykseen ja sähkönä muun muassa yleisten tilojen valaistuksessa ja ilmanvaihdossa.

Hiilitiekartta etenee edellä aikataulua

SATOn tavoitteena on olla hiilineutraali käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoden 2030 loppuun mennessä. Yhtiön vuonna 2023 julkaisemassa hiilitiekartassa määritetyt toimenpiteet ovat edenneet tavoiteaikataulua nopeammin.

Päästöttömän energian investointien ohella SATO vähentää ympäristökuormitustaan ennakoivilla, elinkaariperiaatteen mukaisilla kiinteistöjen korjauksilla. SATO pyrkii jokaisessa kiinteistön peruskorjauksessa parantamaan energiatehokkuutta vähintään 30 %:lla. Tehokas energiankäyttö säästää kustannuksia ja se on myös yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Myös vedenkulutuksen vähentäminen on keskeinen osa SATOn vastuullisuustyötä. Viime vuoden aikana noin 4 000 SATOn vuokrakotiin asennettiin huoneistokohtaiset vesimittarit. Motivan selvityksen mukaan vesimittarit vähentävät keskimääräistä vedenkulutusta noin 8 %:a. SATOn asukkaat pystyvät seuraamaan omaa vedenkulutustaan digitaalisesta OmaSATO-palvelusta.

