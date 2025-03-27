Bitget 发布 2025 年 3 月储备金证明报告：储备金率达 213%

维多利亚，塞舌尔, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所 Bitget 发布了其 2025 年 3 月的最新储备金证明报告，再次证明了其资产透明度和用户资金安全性。报告显示，该交易所的储备金率达 213%。 该报告的时间戳为 3 月 17 日上午 10:30（UTC+8），其显示该交易所持有的 BTC、ETH、USDT 和 USDC 总量超过用户总资产的两倍。

此次审计采用 27 层默克尔树结构，涵盖超过 3780 万条记录，证明 Bitget 拥有充足的资产，足以支付所有用户余额。 本月报告显示，BTC 储备金率为 332%，USDT 为 173%，ETH 为 161%，USDC 为 198%，均大幅超越满足用户负债所需的 100% 门槛。

储备金率超过 100% 表明平台托管的加密资产总量高于其用户持有的总量，展现出其实时偿付能力。 此次数据发布回应了监管机构和用户日益增长的呼声，满足了他们对中心化交易所更频繁披露可数学验证资产信息的要求。

Bitget 采用默克尔树结构等加密技术，使用户在无需泄露个人账户数据的前提下，能够独立验证自己的余额是否涵盖在总负债中。 该方法在保护用户隐私的同时，实现了对平台偿付能力的公开验证，从而进一步提升用户信任。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示： “透明度必须始终如一，而非间歇性地展现。交易所有责任为用户提供工具，以验证其资金的安全性，并确保其得到完整核算。 Bitget 的最新储备金率不仅仅是一个指标，它是运营清晰度的体现，也是行业应始终坚守的标准。”

随着监管审查的日益严格以及用户要求的提高，频繁且透明的偿付能力证明已成为中心化平台生存的关键。 最新数据显示，Bitget 在资本缓冲方面领先于众多主要交易所，可在波动的市场环境中为用户提供相当大的安全边际。

Bitget 托管的资产包括超过 20,500 枚 BTC、197,500 枚 ETH、20 亿枚 USDT 和 1.06 亿枚 USDC，其资产储备与公司更广泛的目标相一致，即确保用户可以无间断地访问其数字资产。 2025 年 3 月的最新默克尔根哈希值为 37a20f806f400dcd，用户可以通过该哈希值确认其账户是否已包含在储备审计中。

此次 3 月的披露延续了 Bitget 在 2022 年行业普遍出现动荡后推出的每月透明报告机制。 通过持续发布此类报告，该交易所增强了其运营可见性，提升了用户对托管安全性的信心。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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