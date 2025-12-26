Bitget Memperkenalkan Naik Taraf Aplikasi Utama, Menyepadukan Pasaran Kripto, Saham, Onchain dan TradFi dalam satu Antara Muka Bersepadu untuk 120 Juta Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, telah melancarkan naik taraf visual dan fungsi yang komprehensif pada aplikasi mudah alihnya untuk 120 juta penggunanya, sekali gus memajukan lagi pengalaman perdagangan berbilang asetnya. Kemas kini ini menyediakan antara muka universal yang membolehkan pengguna mengakses mata wang kripto, saham bertoken, aset onchain serta pasaran kewangan tradisional melalui aliran navigasi tunggal yang sepadu.

Tangkapan skrin antara muka Aplikasi Bitget baharu (atas dan bawah)

Laman utama yang dinaik taraf memperkenalkan gambaran keseluruhan pasaran yang disatukan, membolehkan pengguna melihat dan beralih antara kelas aset termasuk kripto, saham, aset onchain serta TradFi seperti emas dan indeks (akses terhad) tanpa menukar halaman atau aliran kerja. Petunjuk prestasi aset, nilai portfolio dan gambaran pasaran kini dipersembahkan dalam satu susun atur seragam, sekali gus mengurangkan kesukaran bagi pengguna yang mengurus portfolio pelbagai merentasi pelbagai pasaran.

Bahagian Saham telah direka bentuk semula untuk menyediakan konteks pasaran yang lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih pantas. Pengguna boleh mengakses paparan berasaskan sektor, pergerakan harga masa nyata, tema ekuiti popular dan kalendar pendapatan bersepadu terus daripada aplikasi. Platform ini kini menyokong lebih 100 token saham onchain dan lebih 30 niaga hadapan saham arus perdana, yang membolehkan pengguna berdagang ekuiti global terkemuka seperti Apple, Tesla, Nvidia dan Alphabet menggunakan USDT, tanpa keperluan akaun broker tradisional. Mod margin fleksibel dan leveraj sehingga 25x menyokong pelbagai strategi perdagangan sambil mengekalkan pengurusan modal yang konsisten merentasi kelas aset.

Tangkapan skrin antara muka Aplikasi Bitget baharu (atas dan bawah)

Penaiktarafan ini turut mengetengahkan pengenalan bahagian TradFi, yang membawa pasaran kewangan tradisional ke dalam antara muka yang sama. Pengguna boleh berdagang pasangan forex, logam berharga, komoditi, minyak dan indeks utama menggunakan USDT sebagai margin, disokong oleh kecairan yang dalam, harga yang kompetitif serta pilihan leveraj sehingga 500x pada instrumen terpilih. Tawaran TradFi beroperasi di bawah pengawasan kawal selia daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Mauritius, menyediakan akses berstruktur kepada pasaran tradisional sambil mengekalkan kecekapan operasi yang biasa bagi pengguna kripto-natif.

“Memandangkan lebih banyak kelas aset bergerak secara berantai, cabaran bagi pengguna bukan lagi akses, tetapi kejelasan,” kata Ignacio Franco, Ketua Pegawai Pemasaran di Bitget. “Peningkatan ini memudahkan cara pedagang menemui, menilai dan bertindak merentasi kripto, saham bertoken dan pasaran tradisional daripada antara muka tunggal. Dengan mengurangkan pemecahan pada peringkat produk, kami menjadikan perdagangan berbilang aset lebih intuitif dan sejajar dengan cara pelabur global sebenarnya menguruskan modal hari ini.”

Antara muka yang dikemas kini menyediakan akses merentas pasaran, yang mana kelas aset tidak lagi terhad oleh teknologi atau geografi. Dengan menggabungkan produk kripto-natif, ekuiti bertoken, pasaran onchain dan instrumen kewangan tradisional dalam satu pengalaman aplikasi, Bitget terus menangani pemecahan dalam aliran kerja perdagangan moden.

Penaiktarafan terkini ini sejajar dengan strategi UEX Bitget, yang tertumpu pada akses bersepadu, ketersediaan pasaran berterusan dan kecekapan modal merentasi kelas aset. Penambahbaikan tambahan dan liputan pasaran yang diperluas dijangka akan menyusul apabila Bitget terus memajukan infrastruktur perdagangan berbilang asetnya.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, di samping menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam ekosistem terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibangunkan untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pulangan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan yang paling mendebarkan di dunia.

