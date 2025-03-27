CURRENC集团旗下SEAMLESS AI实验室重磅发布“AI助手”平台

新加坡, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CURRENC Group Inc. （纳斯达克代码：CURR）（以下简称“CURRENC”或“公司”），一家通过人工智能（以下简称“AI”）解决方案在全球范围赋能金融机构的金融科技先驱企业，今日重磅发布由公司旗下SEAMLESS AI实验室开发的“AI助手”平台，推出一系列针对具体业务场景定制的即用型AI代理人功能。随着AI自动化在全球范围重塑各行各业，凭借这一创新产品，CURRENC在蓬勃发展的劳动力AI解决方案市场中占据前沿地位。

“AI助手”旨在满足各类金融企业的需求，能够自动执行客户支持、债务催收、KYC审查、合规管控及人力资源管理等关键职能，使企业无需扩大团队即可扩张业务。平台用户可根据具体任务需求，灵活选择专项AI代理人，包括内部培训师、综合管理人员、KYC合规官以及客户销售代表等。“AI助手”平台以灵活的产品架构与极具性价比的定价模式，助力企业扩展业务、优化工作流程、提高服务质量，同时凭借全天候的多语种客户支持服务，提升全球竞争力。

“AI助手”的AI代理人配备先进的材料解析、系统集成和关键信息提取功能，能够实时洞察客户交互情况，提升客户参与度，赋能企业更有效地进行潜在客户开发与营销策略执行。此外，我们的AI代理人还能够提升数据准确度，生成详尽的报告并监测各类关键问题，为企业提供主动式管理工具。在企业内部，CURRENC的AI代理人可按需定制，承担客户服务、运营、合规、财务及信息技术等职能的员工培训任务，同时生成全面的报告、绩效评分及优化建议。

“在CURRENC以AI推动全球金融服务变革这一愿景进程中，“AI助手”平台是极具意义的关键一步，” CURRENC集团创始人兼执行董事长江庆恩先生表示，“我们的创新型、高性价比AI代理人能够无缝融入全球各类商业环境，赋能不同规模和预算水平的企业快速、高效地拓展业务，灵活适应数字经济的发展需求。继我们成功推出“SEAMLESS AI呼叫中心解决方案”之后，“AI助手”平台将进一步拓展AI在银行、保险、人力资源管理等众多领域的应用边界。随着AI解决方案市场不断迈向更广阔的发展空间，CURRENC将持续致力于推动AI发展，重塑全球金融行业的未来。”

“AI助手”平台是CURRENC全方位AI解决方案的重要组成部分。公司AI产品的其他主要功能包括应用开发、AI呼叫中心功能、AI人力资源模块，以及专为电子钱包及新兴银行等规模较小或新成立的金融机构打造的交易平台。凭借CURRENC提供的AI工具，即便是在技术条件有限的市场运营，金融机构亦可在无需大量资本开支的情况下，高效部署复杂的金融服务。随着公司AI产品的持续落地，CURRENC预计将在阿曼、巴基斯坦、埃及、印尼、印度及南美等市场迎来更多新客户，弥合数字鸿沟，全面赋能当地金融科技生态发展。此外，随着CURRENC不断拓展客户，公司可借此机会向新客户交叉销售旗下数字汇款服务和全球话费充值服务，从而在AI产品与CURRENC现有业务之间释放深度协同效应。

未来的工作方式正迅速向AI代理人和数字分身转变。根据麦肯锡的分析，到2030年，AI驱动的数字员工预计将承担高达70%的白领工作。企业家和小型公司可能发展为“单人独角兽企业”，依靠AI员工完成全部业务运营。根据市场研究机构MarketsandMarkets的预测，到2030年AI代理市场的规模将超过47.1亿美元；因此，今天率先采用AI劳动力解决方案的企业将在未来竞争中占据关键优势。

关于CURRENC Group Inc.

CURRENC Group Inc. （纳斯达克代码：CURR）是一家金融科技先驱企业，致力于通过AI技术重塑全球金融服务。公司在全球范围赋能金融机构，凭借一系列AI代理人，提供全面的AI解决方案，旨在助力银行、保险公司、电信企业、政府机构等各类金融机构降本增效、并提升客户满意度。公司的数字汇款平台还支持电子钱包、汇款公司及企业提供实时、全天候的全球支付服务，推动欠发达社区的金融普惠。

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