OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.3.2025 KLO 17.00, MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS





Karri Alameri aloittaa 31.3.2025 Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajana



Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) tiedotti 30.9.2024, että yhtiön hallitus on nimittänyt ekonomi, CEFA Karri Alameren yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja siitä, että hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2025. Aloitusajankohta on tarkentunut ja Karri Alameri pääsee aloittamaan tehtävässään 31.3.2025. KTM, eMBA Sarianna Liiri on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 19.6.2024 lähtien ja hän palaa yhtiön varatoimitusjohtajaksi ja talousjohtajaksi 31.3.2025 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa

”Lähdemme yhdessä uudistuneen hallituksen ja Karri Alameren kanssa jatkamaan yhtiön strategian toteuttamista kohti seuraavaa vaihetta. Karrin ansiot finanssialalla ja hänen vahva johtamisosaamisensa antavat erinomaiset lähtökohdat luottamuksen uudelleen rakentamiseen. Toivotan Karrin lämpimästi tervetulleeksi OmaSp:lle ja toivotan hänelle menestystä uudessa vaativassa tehtävässään.”





Lisätietoja:

Sarianna Liiri, toimitusjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

