Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 13/2025)

Beretningen, bestyrelsens honorar og årsrapporten for 2024 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 1,2 mia. kroner.

Forslag fremsat af bestyrelsen

a) Bestyrelsens forslag om ændring af beskrivelse og ESG-kategori for Sydinvest Kvalitetsaktier i foreningens vedtægter, blev vedtaget.

b) Bestyrelsens forslag om at Sydinvest USA Value Akkumulerende KL ændrer strategien fra value til kvalitetsstrategi og navn til Sydinvest USA Kvalitetsaktier Akkumulerende KL blev vedtaget.

Det vedtagne skal nu sendes til godkendelse hos Finanstilsynet, før det kan gøres gældende.

Valg til bestyrelsen

Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand

Svend Erik Kriby, næstformand

Anne Mette Barfod

Jesper Aabenhus Rasmussen

Niels Therkelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S