ABO Group Environment neemt Délo Boringen, een Belgische specialist in milieukundig onderzoek, over

ABO-Group Environment NV kondigt haar eerste overname van 2025 aan: Délo Boringen BV uit Schoten.

Familie Van Reeth blijft aan boord, verder nauw samenwerkend met ABO-Group Environment.

Deze overname, met een meerderheidsbelang voor Abo-Group van 70%, versterkt ABO’s dienstverlening inzake milieukundige boorwerken.

ABO Group Environment kondigt met trots haar eerste overname dit jaar aan: Délo Boringen, specialist in milieukundige staalnames en boringen in België.

Délo Boringen biedt een uitgebreid dienstenpallet, waaronder handmatige en machinale boringen, ongeroerde monstername en waterstaalname voor milieukundig onderzoek. Alsook boringen voor sloopopvolging (Tracimat). Karel Van Reeth blijft als actief lid van het managementteam betrokken en verzekert zo de continuïteit van het bedrijf.

Met deze overname versterkt ABO-Group haar kernactiviteiten op het vlak van bodemonderzoek en staalnames voor milieukundige toepassingen. De acquisitie van Délo Boringen betekent voor ABO-Group een verdere verdieping en verbreding van haar aanbod, gericht op een effectieve aanpak van bodemverontreiniging.

Karel Van Reeth, oprichter van Délo Boringen verklaart: "ABO-Group is al lange tijd één van onze belangrijkste klanten, met wie we een uitstekende samenwerking hebben opgebouwd. Als kleiner bedrijf hebben we behoefte aan de ondersteuning van een grotere onderneming, met wie we in de toekomst nieuwe en innovatieve boortechnieken willen ontwikkelen. Daarom beschouwen wij het samengaan met ABO-Group als een belangrijke stap richting de versterking van onze toekomst. Samen met mijn familie wil ik ons familiaal bedrijf onder de vleugels van ABO-Group verder laten groeien in onze sector."

Frank De Palmenaer, ABO-Group Environment CEO benadrukt: “Voor ABO-Group blijft, zoals bij veel van haar participaties, de onafhankelijkheid en continuïteit van het familiale bedrijf Délo Boringen van groot belang. Wij zullen ondersteuning bieden op het gebied van investeringen en de implementatie van innovatieve technieken, zodat we adequaat kunnen inspelen op de uitdagingen van de sector. Wij zijn verheugd de expertise van Délo Boringen toe te voegen aan ons dienstenpakket. De familiale bedrijfsvoering en onafhankelijkheid van het bedrijf blijven gewaarborgd. De betrokkenheid van de familiale aandeelhouders wordt gewaarborgd doordat zij 30% van de aandelen behouden.”

De overname wordt naar verwachting in het tweede kwartaal afgerond.

Over Délo boringen

Délo Boringen, opgericht in 2003 en gevestigd in Schoten, is uitgegroeid tot een toonaangevend milieukundig boorbedrijf in België. Ze bieden een breed scala aan diensten, waaronder handmatige en machinale boringen, ongeroerde monstername en waterstaalname. Het bedrijf gaat prat op zijn klantgerichte service en kwaliteitsvolle uitvoering van projecten.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semi-onafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

