ABO-Group Environment Résultats Annuels 2024

Résultats Deuxième semestre 2024 et exercice complet 2024

Gand, le 27 mars 2025 - 18:30 - Communiqué de presse / information réglementée

ABO-Group Environment double son chiffre d'affaires en quatre ans,

soit un an plus tôt que prévu

Faits marquants 2024

Avec un chiffre d'affaires de 95,9 millions d'euros et une croissance de 14,6% (+12,3 millions d'euros) par rapport à 2023, ABO-Group Environment atteint son objectif de chiffre d'affaires pour 2024. Les acquisitions réalisées en 2024 représentent 4,7% de cette croissance, à côté d'une croissance organique de 9,9%.

Sur le plan géographique, plus de la moitié de la croissance du chiffre d'affaires a été réalisée en Belgique (+6,4 millions d'euros), suivie par les Pays-Bas (+4,8 millions d'euros) et la France (+1,1 million d'euros).

C'est dans la division Environnement que le chiffre d’affaires par activité a le plus augmenté (+7,5 millions d'euros), suivie par la division Surveillance et infrastructure 1 (+3,8 millions d'euros) et la division Géotechnique (+1,0 million d'euros).

(+3,8 millions d'euros) et la division Géotechnique (+1,0 million d'euros). L'EBITDA 2 passe de 11,2 millions d'euros à 12,1 millions d'euros.

passe de 11,2 millions d'euros à 12,1 millions d'euros. Un bilan solide, avec un ratio d'endettement de 2,1x l'EBITDA et un ratio de solvabilité de 28,2%, soutient la poursuite du développement d'ABO-Group.

Avec l'effet en année pleine des acquisitions de 2024, la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires est atteinte un an plus tôt que prévu.

Perspectives

ABO-Group s'engage en outre à combiner une croissance organique à deux chiffres et une politique d'acquisition axée sur les acteurs de niche. Dans ce contexte, l'acquisition de l'entreprise de forage environnemental Délo Boringen de Schoten, en Belgique, a été annoncée aujourd'hui.

Renforcer les domaines d'expertise existants, en se concentrant sur les piliers de croissance que sont la géotechnique, l'écologie et l'industrie minière, qui devraient bénéficier d'un nouvel élan en Europe grâce à la loi européenne sur les matières premières critiques.

Compte tenu de l'effet du chiffre d'affaires des acquisitions de 2024 qui n’a pas encore été pris en compte, de l'acquisition annoncée et des importantes missions récentes en géotechnique et environnement pour les ministères de la Défense dans certains de nos marchés domestiques (plus de 15 millions d'euros), nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires pour 2025 se situe entre 105 et 110 millions d'euros.



Rapport de gestion

Le point de vue du CEO

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment, explique :

“Cette année encore, nous avons enregistré une forte croissance de notre chiffre d'affaires, portée par notre focalisation sur la spécialisation, l'innovation et les synergies au sein du groupe. Des acquisitions de niche ciblées et le développement des connaissances renforcent notre expertise et positionnent ABO-Group comme un guichet unique pour la géotechnique, la recherche environnementale et la surveillance.

Le monde évolue rapidement et présente des défis croissants en termes d'environnement, de climat et de géopolitique. ABO-Group joue un rôle clé dans la réponse à ces enjeux grâce à son expertise en matière d'étude des sols, de gestion des risques et de stratégies de gestion durable de l'eau et des sols. Nous améliorons nos techniques de surveillance, développons notre expertise en matière de PFAS et contribuons à l'ambition de l'Europe en matière d'autonomie stratégique.

Nos avancées ne sont possibles que grâce au dévouement de nos employés et à la confiance de nos clients et de nos actionnaires. Ensemble, nous continuons à construire un avenir durable.”

en 000€ FY2024 FY2023 % de variation Chiffre d'affaires 95 856 83 620 14,6% Total des produits d'exploitation 97 234 85 163 14,2% EBITDA 12 147 11 171 8,7% Amortissements, réductions de valeur et provisions -7 249 -6 482 11,8% Bénéfice opérationnel 4 898 4 689 4,5% Résultat finanicer -2 002 -1 154 73,4% Bénéfice avant impôts 2 896 3 534 -18,1% Bénéfice net 1 924 2 548 -24,5% Résultat total 1 899 2 526 -24,8% Bénéfice par action pour les actionnaires 0,18 0,24 -24,8% Total des fonds propres 27 715 25 831 7,3% Dette financière nette 25 868 16 226 59,4% Immobilisations 44 913 37 728 19,0% Fonds de roulement 12 889 9 885 30,4% Total du bilan 98.216 86.288 13,8%

1EBITDA, défini comme le résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et provisions



Évolution des activités

Forte augmentation du chiffre d'affaires de 14,6%, soit 12,3 millions d'euros, due à la fois à la croissance organique et aux acquisitions

En 2024, ABO-Group a acquis 7 entités contribuant à hauteur de 3,9 millions d'euros (4,7%) au chiffre d'affaires en 2024. Avec l'effet en année pleine des acquisitions de 2023 (+4,6 millions d'euros), ces acquisitions représentent une croissance de 10% du chiffre d'affaires. Les entités existantes du groupe ont enregistré une croissance de 3,7 millions d'euros, soit 4,4%.

Si l'on tient compte de l'impact en année pleine des acquisitions de 2024, le chiffre d'affaires augmente encore pour atteindre plus de 100 millions d'euros.

Chiffre d'affaires par activité

Activité - in €000 FY2024 FY2023 Géotechnique 43 904 42 943 % total 45,8% 51,4% Environnement 45 181 37 734 % total 47,1% 45,1% Autres 6 772 2 943 % total 7,1% 3,5% Total 95 856 83 620

La division géotechnique a enregistré un chiffre d'affaires de 43,9 millions d'euros, représentant 45,8% du chiffre d'affaires total d'ABO-Group. Cela équivaut à une croissance de 2,2% du chiffre d’affaires par rapport à 2023 (42,9 millions d'euros). La Belgique et les Pays-Bas ont tous deux enregistré une croissance de 22%, compensant un recul de 5% en France, dû à des retards dans les projets ainsi qu’à l’entretien imprévu des machines, ce qui a exercé une pression sur les marges.

Les principales acquisitions, tant en 2023 qu'en 2024, concernaient les activités environnementales et ont entraîné une augmentation de 19,7%, passant de 37,7 millions d'euros en 2023 à 45,2 millions d'euros.

Les services de surveillance et d'infrastructure, présentés sous la rubrique "Autres activités" , ont contribué à hauteur de 6,8 millions d'euros au chiffre d'affaires en 2024, contre 2,9 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 130,1%. Cette croissance résulte principalement de l'effet en année pleine des acquisitions réalisées en 2023 (+1,4 million d'euros) et de l'acquisition de 2024 (+1,2 million d'euros).

Chiffre d'affaires par zone géographique

Géographique - in €000 FY2024 FY2023 Belgique 33 579 27 206 % total 35,0% 32,5% Pays-Bas 17 048 12 279 % total 17,8% 14,7% France 45 230 44 136 % total 47,2% 52,8% Total 95 856 83 620

Les activités belges ont augmenté de 6,4 millions d'euros pour atteindre 33,6 millions d'euros. Les acquisitions de 2024, ainsi que l'effet en année pleine des acquisitions de 2023, représentent une augmentation de 4,8 millions d'euros. Les activités belges existantes ont enregistré une forte croissance sur le marché de la géotechnique, mais ont également subi une baisse de la demande de services de laboratoire liés à l'amiante.

Les activités néerlandaises ont également connu une croissance substantielle, passant de 12,3 millions d'euros à 17,0 millions d'euros, soit une augmentation impressionnante de 38,8%. L'année 2024 a été principalement caractérisée par de grands projets multidisciplinaires autour du développement de cités urbaines intelligentes, comme celles de Lelystad et d'Almere.

La partie précédemment non consolidée de SEGED et la contribution d'Eau & Perspectives, nouvellement acquise, ont entraîné une augmentation de 2,0 millions d'euros du chiffre d'affaires en France, partiellement compensée par un recul de 0,9 million d'euros en raison des retards susmentionnés dans les activités minières et de la baisse de la demande de services de surveillance. Ainsi, le chiffre d’affaires français s’est établi à 45,2 millions d'euros en 2024. En raison de la forte croissance des divisions néerlandaise et belge, la contribution des activités françaises a diminué, passant de 52,8% à 47,2% du chiffre d'affaires total du groupe.

Évolution de la marge et des résultats nets

Comme mentionné dans notre communiqué de presse "semestre 2024", nous avons constaté un retard chez Geosonic en France et une diminution de la demande chez DynaOpt impactant temporairement notre marge d'EBITDA, qui s'élevait à 11,7% au 30 juin 2024. Au second semestre, la marge d’EBITDA s’est redressée pour retrouver le niveau de 2023, soit 13,2%, ce qui donne un EBITDA global de 12,5% ou 12,1 millions d'euros pour l'ensemble de l'année.

Les amortissements et les provisions ont légèrement augmenté, passant de 6,5 millions d'euros l'année dernière à 7,2 millions d'euros. En conséquence, l'EBIT (bénéfice opérationnel) a augmenté de 4,5%, passant de 4,7 millions d'euros à 4,9 millions d'euros.

Principalement en raison des activités de financement M&A, la perte financière d'ABO-Group est passée de 1,2 million d'euros à 2 millions d'euros.

Le bénéfice net a diminué, passant de 2,5 millions d'euros (0,24 euro par action) en 2023 à 1,9 million d'euros (0,18 euro par action) en 2024.

Faits marquants du bilan et des flux de trésorerie

ABO-Group réalise pour 2024 un solide flux de trésorerie opérationnel de 7,7 millions d'euros, en ligne avec celui de 2023. Les sorties de trésorerie liées aux investissements pour 2024 s'élèvent à 7,9 millions d'euros, également en ligne avec celles de 2023. Les éléments les plus importants sont les acquisitions réalisées avec une sortie de trésorerie nette de 2,7 millions d'euros, et les investissements en immobilisations corporelles, d'un montant de 4,7 millions d'euros.

La dette financière nette passe de 16,2 millions d'euros à la fin de l’année 2023 à 25,9 millions d'euros à la fin de l’année 2024, principalement en raison d'une augmentation de la dette de leasing de 4 millions d'euros et de la dette M&A de 2,3 millions d'euros. Le ratio de levier3 passe donc à 2,1 (1,5 à la fin de 2023) et reste sain.

Le total du bilan à la fin de l’année 2024 s’établit à 98,2 millions d'euros, soit une augmentation de 13,8% par rapport à la fin de l'année 2023. Du côté des actifs, cette évolution est principalement due à l'augmentation des immobilisations incorporelles et corporelles, des actifs contractuels et d’autres créances à court terme, suite aux acquisitions. La position de trésorerie reste pratiquement inchangée par rapport à 2023. Au passif, l'augmentation résulte principalement de la hausse de 7,9 millions d'euros de la dette financière. Le ratio de fonds propres est de 28,2% (contre 29,9% à la fin de l'année dernière).

Le compte de résultat et le bilan consolidés complets, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie consolidés sont inclus ci-dessous.

Perspectives

Première acquisition de 2025 réalisée, les perspectives de chiffre d'affaires se situent entre 105 et 110 millions d'euros

Nous avons le plaisir d'annoncer notre première acquisition de 2025: Délo Boringen, un acteur de niche, qui poursuivra le développement de notre division environnementale avec des activités d'échantillonnage de haute qualité en Belgique. En outre, l’année 2025 se concentrera sur le renforcement de notre organisation interne afin de soutenir la poursuite de la croissance. Il s'agit notamment d'intégrer les entités juridiques selon les trois piliers de notre chiffre d’affaires - Géotechnique, Environnement et Autres - chacun d'entre eux nécessitant une approche de gestion distincte.

En raison de la situation géopolitique actuelle, le carnet de commandes du groupe a récemment augmenté de manière significative, avec plus de 15 millions d'euros de contrats dans les domaines de la géotechnique et de l'environnement pour les ministères de la Défense sur certains de nos marchés domestiques. En outre, l'activité minière en Europe prend un nouveau souffle grâce à la loi européenne sur les matières premières critiques. Parallèlement, et avec la reprise de plusieurs grands contrats, ABO-Group anticipe une nouvelle reprise des activités géotechniques et minières en France, améliorant ainsi ses marges opérationnelles (entre autres, Geo+ Environnement, ingénierie minière et Geosonic France, forage).

Grâce à une politique d'acquisition active, à la reprise et à la croissance susmentionnées dans le domaine de la géotechnique ainsi qu’à d'importantes missions dans le domaine de la géotechnique et de l'environnement pour les ministères de la Défense, ABO-Group est convaincu qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 105 millions d'euros - 110 millions d'euros sera atteint en 2025.

Déclaration du commissaire aux comptes

Le commissaire au comptes, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Anton Nuttens et Jurgen Ostyn, a confirmé que ses procédures d'audit, qui sont en grande partie terminées, n'ont pas révélé d'ajustements significatifs au compte de résultat consolidé, au résultat global consolidé, au bilan consolidé, à l'état consolidé des variations des capitaux propres et au tableau des flux de trésorerie consolidé inclus dans le présent communiqué de presse. Le commissaire aux comptes a également confirmé que les informations financières présentées dans ce communiqué de presse sont, à tous égards importants, cohérentes avec les comptes à partir desquels elles ont été établies.

Calendrier financier

28/04/2025 : Publication du rapport annuel 2023 et de l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle

28/05/2025 : Assemblée générale annuelle

18/09/2025 : Publication des résultats semestriels 2025

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et surveillance, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère via ses filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 800 experts, le groupe dispose de la technologie, de l'expertise et de l'envergure nécessaires pour offrir des solutions complètes pour les projets les plus exigeants. Ses clients sont actifs dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l'exploitation minière et les matières premières, l'énergie et l'eau, couvrant toutes les étapes, de l'évaluation et de la conception à l'exécution et à la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d'ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web. www.abo-group.eu

Clause de non-responsabilité

