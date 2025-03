ABO-Group Environment jaarcijfers 2024

ABO-Group Environment – Resultaten

Tweede semester 2024 en volledig jaar 2024

Gent, 27 maart 2025 – 18.30 uur - Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment verdubbelt zijn omzet in vier jaar,

één jaar vroeger dan verwacht

Kernpunten 2024

Met een omzet van 95,9 miljoen euro en een groei van 14,6% (+12,3 miljoen euro) ten opzichte van 2023 haalt ABO-Group Environment haar omzetdoelstelling voor 2024. De overnames in 2024 waren goed voor 4,7% van deze groei, naast een organische groei van 9,9%.

Geografisch gezien werd meer dan de helft van de omzetgroei gerealiseerd in België (+6,4 miljoen euro), gevolgd door Nederland (+4,8 miljoen euro) en Frankrijk (+1,1 miljoen euro).

De omzet per activiteit steeg het sterkst in de milieudivisie (+7,5 miljoen euro), gevolgd door de divisies 'Monitoring en infrastructuur 1 ' (+3,8 miljoen euro) en Geotechniek (+1,0 miljoen euro).

' (+3,8 miljoen euro) en Geotechniek (+1,0 miljoen euro). De EBITDA 2 steeg van 11,2 miljoen euro naar 12,1 miljoen euro.

steeg van 11,2 miljoen euro naar 12,1 miljoen euro. Een solide balans met een schuldratio van 2,1x EBITDA en een solvabiliteitsratio van 28,2% ondersteunt de verdere ontwikkeling van ABO-Group.

Met het effect over het hele jaar van de overnames in 2024 wordt de grens van 100 miljoen euro omzet één jaar sneller bereikt dan verwacht.

Vooruitzichten

ABO-Group zet verder in op de combinatie van dubbelcijferige organische groei en een overnamebeleid dat gericht is op nichespelers. In dat kader werd vandaag de overname aangekondigd van het milieukundige boorbedrijf Délo Boringen uit Schoten, België.

Met deze overname versterken we bestaande expertisegebieden, met focus op de groeipijlers Geotechniek, Ecologie en Mijnbouw, waarvan we verwachten dat ze in Europa een nieuwe impuls zullen krijgen door de Europese verordening kritieke grondstoffen.

Rekening houdend met het effect van de nog niet in aanmerking genomen omzet uit de overnames in 2024, de aangekondigde overname en de belangrijke recente geotechnische en milieuopdrachten voor de ministeries van Defensie in enkele van onze thuismarkten (meer dan 15 miljoen euro), verwachten we dat de omzet in 2025 tussen 105 en 110 miljoen euro zal liggen.



Managementverslag

Perspectief van de CEO

Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment:

“Dit jaar hebben we opnieuw een sterke omzetgroei gerealiseerd dankzij onze focus op specialisatie, innovatie en synergiën binnen de groep. Door kennisontwikkeling en gerichte overnames van nichespelers versterken we onze expertise en positioneren we ABO-Group als one-stop-shop voor geotechniek, milieuonderzoek en monitoring.

De wereld verandert snel en stelt ons voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en geopolitiek. ABO-Group speelt een sleutelrol in het aanpakken van deze uitdagingen dankzij haar expertise op het gebied van bodemonderzoek, risicobeheer en duurzame strategieën voor water- en bodembeheer. We verbeteren onze monitoringtechnieken, breiden onze PFAS-expertise uit en dragen bij aan het streven van de EU naar strategische autonomie.

Onze vooruitgang is alleen mogelijk dankzij de toewijding van onze medewerkers en het vertrouwen van onze klanten en aandeelhouders. Samen blijven we bouwen aan een duurzame toekomst.”

in 000€ FY2024 FY2023 % verandering Omzet 95 856 83 620 14,6% Totaal bedrijfsopbrengsten 97 234 85 163 14,2% EBITDA1 12 147 11 171 8,7% EBITDA marge % 12,5% 13,1% - Afschrijvingen -7 249 -6 482 11,8% Operationele Winst 4 898 4 689 4,5% Operationele marge % 5,0% 5,5% - Financieel resultaat -2 002 -1 154 73,4% Winst voor belastingen 2 896 3 534 -18,1% Netto winst 1 924 2 548 -24,5% Totaal resultaat 1 899 2 526 -24,8% Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,18 0,24 -24,8% Totaal eigen vermogen 27 715 25 831 7,3% Netto financiële schuld 25 868 16 226 59,4% Balanstotaal 98.216 86.288 13,8% 1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

Bedrijfsprestaties

Sterke omzetstijging van 14,6% of 12,3 miljoen euro dankzij zowel organische groei als overnames

In 2024 verwierf ABO-Group 7 entiteiten die 3,9 miljoen euro (4,7%) bijdroegen aan de omzet in 2024. Samen met het effect over het hele jaar van de overnames in 2023 (+4,6 miljoen euro) waren deze overnames goed voor een omzetgroei van 10%. De bestaande entiteiten van de Groep realiseerden een groei van 3,7 miljoen euro (+4,4%).

Wanneer rekening wordt gehouden met de impact van de overnames in 2024 over het hele jaar, stijgt de omzet verder tot meer dan 100 miljoen euro.

Omzet per activiteit

Activiteit - in €000 FY2024 FY2023 Geotechnical 43 904 42 943 % total 45,8% 51,4% Environment 45 181 37 734 % total 47,1% 45,1% Overige 6 772 2 943 % total 7,1% 3,5% Total 95 856 83 620

De divisie Geotechniek boekte een omzet van 43,9 miljoen euro en was daarmee goed voor 45,8% van de totale omzet van ABO-Group. Dit vertaalt zich in een omzetgroei van 2,2% ten opzichte van 2023 (42,9 miljoen euro). België en Nederland lieten elk een groei van 22% optekenen. Dit compenseerde de daling van 5% in Frankrijk als gevolg van projectvertragingen en onvoorzien machineonderhoud, waardoor de marges onder druk kwamen te staan.

De belangrijkste overnames in zowel 2023 als 2024 vonden plaats binnen de milieuactiviteiten en resulteerden in een omzetstijging van 19,7%, van 37,7 miljoen euro in 2023 naar 45,2 miljoen euro.

'Monitoring- en infrastructuurdiensten', gerapporteerd als 'Overige activiteiten', droeg 6,8 miljoen euro bij aan de omzet in 2024, tegenover 2,9 miljoen euro in 2023, een stijging van 130,1%. Deze groei is voornamelijk het gevolg van het effect over het hele jaar van de overnames in 2023 (+1,4 miljoen euro) en de overname in 2024 (+1,2 miljoen euro).

Omzet per regio

Geografisch - in €000 FY2024 FY2023 België 33 579 27 206 % total 35,0% 32,5% Nederland 17 048 12 279 % total 17,8% 14,7% Frankrijk 45 230 44 136 % total 47,2% 52,8% Total 95 856 83 620

De Belgische activiteiten groeiden met 6,4 miljoen euro tot 33,6 miljoen euro. De overnames in 2024 zorgden samen met het effect over het hele jaar van de overnames in 2023 voor een stijging van 4,8 miljoen euro. De bestaande Belgische activiteiten realiseerden een sterke groei in de geotechnische markt, maar werden ook geconfronteerd met een verminderde vraag naar asbestgerelateerde laboratoriumdiensten.

De omzet van de Nederlandse activiteiten groeide van 12,3 miljoen euro naar 17,0 miljoen euro, een indrukwekkende stijging van 38,8%. Het jaar 2024 werd vooral gekenmerkt door grotere multidisciplinaire projecten rond de ontwikkeling van slimme steden, zoals die in Lelystad en Almere.

Het voorheen niet-geconsolideerde deel van SEGED en de bijdrage van het pas overgenomen Eau & Perspectives resulteerden in een omzetgroei van 2,0 miljoen euro in Frankrijk, gedeeltelijk tenietgedaan (-0,9 miljoen euro) door de eerdergenoemde vertragingen in mijnbouwactiviteiten en de afgenomen vraag naar monitoringdiensten. Bijgevolg bedroeg de Franse omzet 45,2 miljoen euro in 2024. Door de sterke groei van de Nederlandse en Belgische divisies nam de bijdrage van de Franse activiteiten af van 52,8% tot 47,2% van de totale omzet van de groep.

Evolutie van marge en nettoresultaat

Zoals vermeld in ons persbericht 'Halfjaarcijfers 2024', zagen we een vertraging bij Geosonic in Frankrijk en een daling van de vraag bij DynaOpt. Dit had een tijdelijke impact op onze EBITDA-marge, die 11,7% bedroeg op 30 juni 2024. In de tweede helft van het jaar herstelde de EBITDA-marge zich tot het niveau van 2023, namelijk 13,2%, resulterend in een totale EBITDA voor het hele jaar van 12,5% of 12,1 miljoen euro.

De afschrijvingen en provisies stegen licht van 6,5 miljoen euro in 2023 naar 7,2 miljoen euro. Als gevolg hiervan steeg de EBIT (operationele winst) met 4,5%, van 4,7 miljoen euro naar 4,9 miljoen euro.

Vooral door de financieringsactiviteiten in het kader van fusies en overnames steeg het financiële verlies van ABO-Group van 1,2 miljoen euro tot 2 miljoen euro.

De nettowinst liep terug van 2,5 miljoen euro (0,24 euro per aandeel) in 2023 naar 1,9 miljoen euro (0,18 euro per aandeel) in 2024.

Kernpunten met betrekking tot de balans en kasstroom

ABO-Group realiseerde in 2024 een solide kasstroom uit operationele activiteiten van 7,7 miljoen euro, in lijn met 2023. De kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten bedroeg in 2024 7,9 miljoen euro, wat eveneens in lijn is met 2023. De grootste componenten zijn de gerealiseerde overnames met een netto kasuitstroom van 2,7 miljoen euro en investeringen in materiële vaste activa van 4,7 miljoen euro.

De netto financiële schuld steeg van 16,2 miljoen euro eind 2023 naar 25,9 miljoen euro eind 2024, voornamelijk door de toename van de leasingschuld met 4 miljoen euro en de fusie -en overnamegerelateerde schuld met 2,3 miljoen euro. De schuldgraad3 steeg daardoor tot 2,1 (1,5 eind 2023) en blijft gezond.

Eind 2024 bedroeg het balanstotaal 98,2 miljoen euro, een stijging van 13,8% jaar-op-jaar. Aan de activazijde is dit voornamelijk het gevolg van de toename van immateriële en materiële vaste activa, contractactiva en andere kortlopende vorderingen door de overnames. De kaspositie blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van 2023. Aan de passivazijde is de stijging vooral toe te schrijven aan de stijging van de financiële schuld met 7,9 miljoen euro. Eind 2024 bedroeg de eigenvermogensratio 28,2% (tegenover 29,9% eind 2023).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht zijn hieronder opgenomen.

Vooruitzichten

Eerste overname van 2025 afgerond, verwachte omzet tussen 105 en 110 miljoen euro

We zijn verheugd om onze eerste overname van 2025 aan te kondigen: Délo Boringen, een nichespeler die onze milieuafdeling verder zal uitbreiden met hoogwaardige bemonsteringsactiviteiten in België. Daarnaast zullen we ons in 2025 richten op het versterken van onze interne organisatie om de verdere groei te ondersteunen. Dit omvat ook het integreren van rechtspersonen volgens onze drie omzetpijlers – Geotechniek, Milieu en Overige – aangezien elke pijler een aparte managementaanpak vereist.

Als gevolg van de huidige geopolitieke situatie is het orderboek van de groep onlangs aanzienlijk uitgebreid, met meer dan 15 miljoen euro aan geotechnische en milieucontracten voor de ministeries van Defensie in enkele van onze thuismarkten. Bovendien krijgt de mijnbouwactiviteit in Europa een nieuwe impuls door de Europese verordening kritieke grondstoffen. Daarnaast en met de hervatting van een aantal grote contracten, verwacht ABO-Group een verder herstel van de Franse geotechnische en mijnbouwactiviteiten, waardoor de operationele marges zullen verbeteren (onder andere Geo+ Environnement, mijnbouwengineering en Geosonic France, boringen).

Gelet op ons actieve overnamebeleid, het bovengenoemde herstel en de groei van belangrijke geotechnische en milieuopdrachten voor ministeries van Defensie, vertrouwt ABO-Group erop dat de omzet in 2025 tussen 105 miljoen euro en 110 miljoen euro zal liggen.

Verklaring van de commissaris

De commissaris, Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Anton Nuttens en Jurgen Ostyn, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die zou moeten worden doorgevoerd in de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerde totaalresultaat, de geconsolideerde balans, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht die in dit persbericht zijn opgenomen. De commissaris heeft ook bevestigd dat de in dit persbericht gerapporteerde financiële informatie in alle materiële opzichten consistent is met de jaarrekeningen waaraan ze is ontleend.

Financiële kalender

28/04/2025: Publicatie jaarverslag 2024 en oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering

28/05/2025: Jaarlijkse algemene vergadering

18/09/2025: Publicatie halfjaarcijfers 2025

Over ABO-Group Environment

Opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is ABO-Group uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle milieu- en bodemgerelateerde aspecten: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultureel erfgoed.

ABO-Group is actief via haar semi-onafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts biedt de groep de technologie, expertise en schaalgrootte om uitgebreide oplossingen te leveren voor de meest uitdagende projecten. Haar klanten zijn actief in sectoren als de bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water, en dit in elke fase van beoordeling en ontwerp tot uitvoering en onderhoud.

ABO-Group Environment staat genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs.

Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment vindt u op www.abo-group.eu.

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. www.abo-group.eu

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten, prestaties of realisaties die expliciet of impliciet in die verklaringen zijn opgenomen. ABO-Group verstrekt de informatie in dit persbericht zoals ze is op datum van vandaag en neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. ABO-Group wijst iedere aansprakelijkheid af voor uitspraken die door derden zijn gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op zich om door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door ABO-Group uitgegeven persbericht te corrigeren.





1 Gerapporteerd onder de categorie 'Overige'

2 Onder EBITDA wordt verstaan de operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen

en provisies.

3 Schuldgraad = Netto financiële schuld/EBITDA. Netto financiële schuld = langlopende financiële schulden + kortlopende financiële schulden - geldmiddelen en kasequivalenten





Bijlage