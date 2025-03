GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 27 mars 2025

GROUPE GUILLIN : ENTREE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE POUR L’ACQUISITION DES ACTIVITES DE CARTONNERIE MODERNE, DEFI IMPRIMERIE et ALPES EMBALLAGES

Leader Européen en solutions d’emballages alimentaires et en matériels associés, Groupe GUILLIN, à travers sa nouvelle filiale WEFOLD DIFFUSION, annonce être entré en négociation exclusive pour l’acquisition concomitante des fonds de commerce de Cartonnerie Moderne, Alpes Emballages et Défi Imprimerie.

L’activité de ces 3 entités porte essentiellement sur la fabrication et la distribution d’emballages alimentaires en carton tels que boîtes pâtissière, boîtes snacking, boîtes salade, boîtes à poignées ou encore boîtes traiteur, personnalisés ou non, en majorité à destination des métiers de bouche.

Fort d’un savoir-faire reconnu, ces sociétés réalisent un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 13 M€ en 2023 et emploient une trentaine de personnes réparties sur leurs 3 sites de production français.

La réalisation définitive de cette transaction devrait intervenir d’ici la fin du premier semestre sous réserve de la conclusion des accords définitifs soumis aux conditions usuelles pour ce type d’opération.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe GUILLIN de développement de son offre d’emballages multi-matériaux, personnalisés ou non afin de proposer la gamme d’emballages alimentaires la plus large du marché et ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.

A propos de Groupe GUILLIN :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3000 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, cotée sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 884,6 M€ en 2023.

Prochains rendez-vous 2025 :

24/04/2025 Publication des comptes consolidés annuels et Publication du Rapport Annuel

25/04/2025 Réunion d’information financière - SFAF – 5-7 avenue Percier – 75008 Paris | Début : 9h00

13/06/2025 Assemblée Générale du Groupe GUILLIN - Lieu et horaire à venir

23/10/2025 Publication des comptes semestriels

