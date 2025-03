Lantronix lance le nouveau System on module Open-Q 8550CS conçu pour répondre aux besoins de l’IA en périphérie du réseau

IRVINE, Californie, 28 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un leader mondial du calcul et de la connectivité pour les solutions d’IdO intégrant l’intelligence en périphérie du réseau (AI Edge), a annoncé aujourd’hui l’arrivée de son nouveau System on module (SOM) Open-Q™ 8550CS. Alimenté par le processeur Qualcomm Dragonwing™ QCS8550, ce module prêt à la production offre des capacités d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) sur appareil et à faible consommation d’énergie, simplifiant ainsi la conception et permettant aux développeurs de mettre plus rapidement sur le marché des produits de périphérie innovants.

L’Open-Q 8550 de Lantronix est spécialement conçu pour répondre aux exigences d’IA / d’apprentissage automatique plus strictes de l’informatique en périphérie, y compris les applications vidéo et d’IA avancées, telles que la collaboration vidéo, le transcodage vidéo, les applications de caméra et l’intégration avec les passerelles d’IA en périphérie de réseau. Comme toutes les technologies informatiques intégrées de Lantronix, cette plateforme offre une solution complète unique comprenant du matériel, des logiciels, une gestion des périphériques et des services, ce qui permet aux clients de mettre plus rapidement leurs produits sur le marché. C’est une plateforme idéale pour le développement de produits d’IA en périphérie de réseau industriels, notamment des drones, des contrôleurs, des outils de robotique et des appareils portables industriels pour divers secteurs, dont l’entreposage intelligent, la fabrication, le transport, la logistique et la vente au détail.

« La collaboration stratégique de Qualcomm Technologies avec Lantronix, qui perdure depuis 15 ans, soutient notre objectif commun de fournir des solutions intégrées et collaboratives afin d’accroître le succès des technologies d’IdO, d’IA en périphérie de réseau et d’IA / apprentissage automatique pour faciliter le développement d’applications de pointe », a déclaré Suri Maddhula, vice-président de la gestion des produits pour les solutions d’IdO chez Qualcomm Technologies Inc.

« Avec l’appui de Qualcomm Technologies, Lantronix favorise l’innovation dans le domaine de l’IA en périphérie de réseau, permettant ainsi aux développeurs de tirer pleinement parti de l’informatique embarquée et de l’IdO pour mettre au point des solutions industrielles de pointe. Ensemble, nous faisons de l’impossible une réalité », a déclaré Mathi Gurusamy, directeur de la stratégie chez Lantronix.

Le SOM Open-Q8550CS haute performance répond aux exigences d’IA / d’apprentissage automatique de l’informatique en périphérie de réseau

Le SOM Open-Q 8550CS est doté d’un moteur d’IA sur l’appareil offrant des performances de premier ordre et répondant aux exigences plus élevées en matière d’IA / d’apprentissage automatique pour l’informatique en périphérie extrême, y compris pour les appareils en périphérie, les serveurs en périphérie et les boîtiers d’IA en périphérie.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Faible consommation d’énergie grâce à un procédé 4 nm

Processeur Kryo à 8 cœurs jusqu’à 3,2 GHz et GPU Adreno A740

Double eNPU fournissant 48 TOPs INT8 et 12 TOPs FP16

Les fonctions de sécurité comprennent l’architecture Trusted Management Engine, l’hyperviseur, l’unité de traitement sécurisée et le chiffrement DDR

Connectivité de niveau entreprise avec Wi-Fi 7 MU-MIMO prenant en charge jusqu’à 5,8 Go/s

Meilleure performance de sa catégorie pour le traitement de données informatique, la photo, l’IA, la sécurité et l’audio.

Jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 + 128 Go de mémoire Flash UFS

Android™ 13 et Linux Yocto Kirkstone

Moteur de vision par ordinateur dédié

Plusieurs ports MIPI pour caméras et écrans

Plusieurs options de connectivité à haut débit

Prise en charge de Qualcomm Sensing Hub 3.0

Voici quelques-uns de ses avantages :

Amélioration des expériences de visioconférence, de la trajectoire des véhicules à guidage automatique, de la qualité des images des caméras intelligentes et de l’évolutivité des boîtiers d’IA en périphérie de réseau grâce à son processeur à huit cœurs et à ses performances de tenseur de 48 TOPS ;

Réalisation de tâches complexes de synthèse 3D et de vision par ordinateur grâce à un puissant GPU Adreno 740 capable de prendre en charge le lancer de rayons, les profils Open GL ES, Vulkan et Open CL, le décodage vidéo 4K240/8K60 et l’encodage 4K120/8K30 ; et

Connexion aux boîtiers d’IA en périphérie de réseau grâce à des ports Ethernet 2,5 Go et 10 Go à haut débit.



Le kit de développement Open-Q 8550 permet d’accélérer le développement et de réduire le délai de mise sur le marché

Le kit de développement du SOM Open-Q 8550CS de Lantronix est la solution idéale pour évaluer le module SOM Open-Q 8550CS. Il est conçu pour faciliter l’évaluation des principales caractéristiques du SOM, telles que le sous-système d’IA basse consommation avec un DSP dédié et un accélérateur d’IA prenant en charge l’audio en continu, les capteurs, les flux de données contextuelles et la caméra en continu.

Le kit permet d’évaluer les caméras C-PHY et D-PHY MIPI CSI et GMSL, la double interface MIPI DSI, le DisplayPort, l’audio, les capteurs, le GNSS, le Gigabit Ethernet et de nombreuses autres fonctionnalités. Il est fourni avec le SOM Open-Q™ 8550CS de Lantronix, une carte porteuse ouverte exposant toutes les E/S disponibles, et avec un ensemble d’accessoires permettant d’accélérer le développement produit.

Solutions conformes aux normes TAA et NDAA

Les solutions de développement Open-Q de Lantronix sont conformes aux normes TAA et NDAA, ce qui garantit une pérennité d’au moins 10 ans grâce à des nomenclatures strictes et à un contrôle qualité rigoureux. Avec plus de 20 ans d’expertise et plus de 1 200 projets matériels et logiciels menés à bien, Lantronix s’impose comme une référence en matière de fiabilité et d’innovation.

Services d’ingénierie de Lantronix

Les services d’ingénierie de Lantronix offrent une assistance au développement de produits clés en main pour ses plateformes Open-Q et ses kits de développement. Grâce à une expertise reconnue ayant contribué au développement de plus de 1 500 produits performants, notre équipe est spécialiste du développement et de l’optimisation des caméras, du contrôle vocal, de l’apprentissage automatique, de la conception mécanique et RF, ainsi que de l’optimisation thermique et énergétique. En proposant des solutions rentables, nous permettons aux développeurs de mettre plus rapidement leurs produits sur le marché, tout en alliant innovation et efficacité.

