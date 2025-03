Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix משיקה מערכת על מודול Open-Q 8550CS חדשה שנועדה לספק מענה לצרכים של מחשוב בינה מלאכותית בקצה

ה-SoM המוכנה לייצור מפשטת את הפיתוח ומזרזת את הזמן לשוק של מכשירי קצה תעשייתיים חדשניים עם בינה מלאכותית