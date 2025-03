Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix Meluncurkan System-On-Module (SOM) Open-Q 8550CS Baru yang Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Komputasi Edge AI

SOM siap produksi menyederhanakan pengembangan dan mempercepat waktu peluncuran perangkat Edge AI industri inovatif ke pasar