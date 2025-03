Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix, 엣지 AI 컴퓨팅의 요구를 충족하도록 설계된 새로운 Open-Q 8550CS 시스템온모듈 출시

생산 준비가 완료된 SOM으로 혁신적인 산업용 에지 AI 디바이스의 개발을 간소화하고 출시 기간을 단축하는 효과 제공