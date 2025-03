Lantronix Lança Novo System-On-Module Open-Q 8550CS Projetado para Atender às Necessidades de Edge AI Computing

IRVINE, Califórnia, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc.(NASDAQ: LTRX), líder global de computação e conectividade para soluções de IoT que habilitam Edge AI Intelligence, anunciou hoje o lançamento do seu novo System-on-Module (SOM) Open-Q™ 8550CS. Alimentado pelo processador Qualcomm Dragonwing™ QCS8550, este módulo pronto para produção fornece recursos de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquinas (AM) de baixo consumo de energia e no dispositivo, simplificando o design e capacitando os desenvolvedores a levar mais rapidamente produtos inovadores de ponta para o mercado.

O Open-Q 8550 da Lantronix foi projetado exclusivamente para atender aos mais altos requisitos de IA/ML da computação Edge extrema, incluindo aplicativos avançados de vídeo e IA, como colaboração de vídeo, transcodificação de vídeo, aplicativos de câmera e integração com gateways Edge AI. Como toda a tecnologia de computação incorporada da Lantronix, esta plataforma fornece exclusivamente uma solução completa composta por hardware, software, Gerenciamento de Dispositivos e Serviços, permitindo que os clientes cheguem ao mercado mais rapidamente. É uma plataforma ideal para o desenvolvimento de produtos industriais Edge AI, incluindo drones, controladores, robótica e dispositivos portáteis industriais para uma variedade de indústrias, incluindo armazenamento inteligente, fabricação, transporte, logística e varejo.

“A colaboração estratégica de 15 anos da Qualcomm Technologies com a Lantronix apoia nosso objetivo mútuo de fornecer soluções integradas e colaborativas para elevar o sucesso das tecnologias de IoT, Edge AI e IA/ML para impulsionar o desenvolvimento de aplicativos de ponta”, disse Suri Maddhula, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos de Soluções de IoT da Qualcomm Technologies Inc.

"Com o apoio da Qualcomm Technologies, a Lantronix está impulsionando a inovação contínua da IA no Edge, capacitando os desenvolvedores a aproveitar a computação incorporada e a IoT para soluções de ponta de nível industrial. Juntos, estamos transformando o impossível em realidade”, disse Mathi Gurusamy, diretor de estratégia da Lantronix.

O SOM Open-Q 8550CS de Alto Desempenho Atende aos Requisitos de IA/ML de Edge Computing

O SOM Open-Q 8550CS apresenta um mecanismo de IA no dispositivo com desempenho premium, com suporte para os mais altos requisitos de IA/ML para computação Edge extrema, incluindo dispositivos Edge, servidores Edge e caixas Edge AI.

Principais características incluem:

Baixo consumo de energia com um processo de 4nm

CPU Octa-core Kryo de até 3,2 GHz e GPU Adreno A740

Dupla eNPU fornecendo 48 INT8, 12 FP16 TOPs

Os recursos de segurança incluem Mecanismo de Gerenciamento Confiável, Hipervisor, Unidade de Processamento Seguro e criptografia DDR

Conectividade de nível empresarial com Wi-Fi 7 MU-MIMO com suporte para até 5,8 Gbps

O melhor desempenho da categoria em processamento de computação, câmera, IA, segurança e áudio.

Até 8 GB de RAM LPDDR5 + 128 GB de Flash UFS

Android™ 13 e Linux Yocto Kirkstone

Mecanismo de Visão de Computador Dedicado

Várias câmeras MIPI e portas de exibição

Várias opções de conectividade de alta velocidade

Suporte para Qualcomm Sensing Hub 3.0

Benefícios incluem a capacidade de:

Aprimorar experiências de reuniões de videoconferência, caminho automatizado do veículo guiado, qualidade de imagem da câmera inteligente e escalabilidade da caixa Edge AI com seus recursos de computação de núcleo octal e desempenho de tensor 48 AI TOPS;

Executar tarefas complexas de renderização 3D e visão computacional com uma poderosa GPU Adreno 740 com suporte para ray tracing, perfis Open GL ES, Vulkan e Open CL e decodificação de vídeo 4K240/8K60 e codificação 4K120/8K30; e

Conexão de caixas Edge AI aproveitando portas Ethernet de alta velocidade de 2,5G e 10G.



O kit de Desenvolvimento Open-Q 8550 Acelera o Desenvolvimento, Reduz o Tempo de Colocação no Mercado

Fornecendo um ponto de partida ideal para avaliar o SOM Open-Q 8550CS, o Kit de Desenvolvimento SOM Open-Q 8550CS da Lantronix foi projetado para facilitar a avaliação fácil dos principais recursos do SOM, como o subsistema de IA de baixa potência com um DSP dedicado e acelerador de IA com suporte para áudio sempre ligado, sensores, fluxos de dados contextuais e uma câmera sempre ligada.

Kit com suporte para avaliação de câmeras C-PHY e D-PHY MIPI CSI e GMSL, dual MIPI DSI, DisplayPort, áudio, sensores, GNSS, Gigabit Ethernet e muitos outros recursos. Ele vem com o SOM Open-Q™ 8550CS da Lantronix, uma placa transportadora de estrutura aberta que expõe toda a E/S disponível e uma gama de acessórios para o desenvolvimento rápido de produtos.

Soluções em Conformidade com TAA e NDAA

As soluções de desenvolvimento Lantronix Open-Q são compatíveis com TAA e NDAA, garantindo pelo menos 10 anos de longevidade com rigoroso Bill-of-Materials e rigoroso controle de qualidade. Com mais de 20 anos de experiência, a Lantronix entregou com sucesso mais de 1.200 projetos de hardware e software, definindo o padrão de confiabilidade e inovação.

Lantronix Engineering Services

A Lantronix Engineering Services oferece suporte completo ao desenvolvimento de produtos para suas plataformas Open-Q e kits de desenvolvimento. Com o apoio de uma experiência de engenharia incomparável por trás de mais de 1.500 produtos de sucesso, nossa equipe de desenvolvimento é especializada no desenvolvimento e ajuste de câmeras, controle de voz, aprendizado de máquina, design mecânico e de RF, bem como otimização térmica e de energia. Com soluções econômicas, aceleramos os cronogramas de entrada dos desenvolvedores no mercado, garantindo que a inovação atinja a eficiência.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam mercados de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Enterprise e Transportation. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que capacitam AI Edge Intelligence. As soluções avançadas da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite Site da Lantronix.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

media@lantronix.com

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

investors@lantronix.com

