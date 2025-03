Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix เปิดตัว System-On-Module Open-Q 8550CS ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการประมวลผล Edge AI

SOM ที่พร้อมสำหรับการผลิตจะมาช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนา และช่วยให้คุณนำอุปกรณ์ Edge AI ระดับอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น