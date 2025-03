Syensqo publiceert geïntegreerde jaarverslag 2024

Brussel, 28 maart 2025 - 08u30 CET

Syensqo heeft vandaag zijn geïntegreerde jaarverslag 2024 gepubliceerd. Dat biedt de stakeholders een volledig en geïntegreerd beeld van de strategie, bedrijfsactiviteiten en performance van de groep in haar eerste jaar.

Het verslag biedt een overzicht van de financiële en de niet-financiële prestaties van het bedrijf, in overeenstemming met de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD), evenals de vooruitgang van de One Planet-duurzaamheidsprogramma met betrekking tot klimaat, natuur, duurzame groei en een beter leven.

Het volledige jaarverslag 2024 is gepubliceerd in de financiële sectie op de website van Syensqo . Een European Single Electronic Format (ESEF) zoals vereist door EU-verordening 2019/815 is ook beschikbaar voor download.

Contacten

Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com Media

media.relations@syensqo.com Sherief Bakr

Bisser Alexandrov

Loïc Flament +44 7920 575 989

+33 607 635 280

+32 478 69 74 20 Perrine Marchal

Laetitia Schreiber +32 478 32 62 72

+32 487 74 38 07

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

