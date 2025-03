Ilkka Oyj Pörssitiedote 28.3.2025, klo 10.15



ILKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2024 ON JULKAISTU



Ilkka Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2024 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, joka sisältää kestävyysraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.



Tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Ilkka Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.



Kestävyysraportti on laadittu kirjanpitolaissa tarkoitettujen eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) sekä EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. Kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut Ilkka Oyj:n laatimasta kestävyysraportista varmennusraportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon perusteella.



Vuosikertomus vuodelta 2024 on tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä pdf- että XHTML-muodossa, sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille.



ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418







JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Summa Collectiven muodostavat Liana, Evermade, MySome, Myynninmaailma ja Profinder, jotka tuottavat markkinointi-, teknologia- ja datapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.

