Tulikivi Oyj:n vuoden 2024 vuosikertomus on julkaistu

Tulikivi Oyj vuoden 2024 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Tulikivi Oyj on julkaissut tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisessa XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastaja on toimittanut varmennuskertomuksen ESEF-tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-muodossa ja vuosikertomus pdf-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla osoitteessa www.tulikivigroup.com.

