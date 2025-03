EQUASENS : Résultats annuels 2024

Villers-lès-Nancy, le 28 mars 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats annuels 2024

Une conjoncture économique dégradée au 1 er semestre et un maintien de l’effort d’investissement pèsent sur le résultat annuel du Groupe : Chiffre d'affaires : 216,8 M€ (-1,4%) Résultat Opérationnel Courant : 45,1 M€ (-19,2%)



Résultat Net Part du Groupe : 36,2 M€ (-23,0%)



Un taux de rentabilité néanmoins très favorable et en progression sur l’exercice : Résultat Opérationnel Courant / Chiffre d'affaires : 20,8% en publié (S1 : 19,3% et S2 : 22,3%) Structure bilantielle solide : excédent financier toujours bien orienté à 79,5 M€ Dividende proposé de 1,25 € par action



Perspectives 2025 : Retour à une croissance du chiffre d’affaires proche de 10% d'ici fin 2025 Déploiement de nouvelles solutions intégrant l'intelligence artificielle Nouvelles solutions cloud génératrices de revenus récurrents Poursuite de la stratégie de croissance externe en France et en Europe







RESULTATS 2024 (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation/publié dont Croissances externes Chiffre d'affaires 219,7 216,8 -3,0 -1,4% 7,2 ROC 55,8 45,1 -10,7 -19,2% 0,1 Résultat Net 48,9 37,8 -11,1 -22,7% Résultat Net PDG 47,0 36,2 -10,8 -23,0%



Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 28 mars 2025 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2024 en présence des commissaires aux comptes et de l’auditeur de durabilité. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectués. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport annuel.

ROC 2024 (M€) / Division Publié 2023 Publié 2024 Variation/publié dont

Croissances externes Pharmagest 36,7 30,7 -6,0 -16,4% 0,2 Axigate Link 10,4 10,2 -0,2 - 2,3% e-Connect 6,7 4,8 -1,9 -28,0% Medical Solutions 2,2 0,2 -2,0 -92,0% -0,1 Fintech -0,2 -0,8 -0,6 - ROC 55,8 45,1 -10,7 -19,2% 0,1

Faits marquants 2024

En janvier : Prise de participation majoritaire à 70% dans la société DIGIPHARMACIE, experte en digitalisation et gestion des factures fournisseurs en pharmacie laquelle, en novembre, a obtenu l’immatriculation sous réserve en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) ;

: Prise de participation majoritaire à 70% dans la société DIGIPHARMACIE, experte en digitalisation et gestion des factures fournisseurs en pharmacie laquelle, en novembre, a obtenu l’immatriculation sous réserve en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) ; En décembre : Acquisition de 90% de CALIMED, éditeur des logiciels de gestion de cabinet pour chirurgiens libéraux, médecins généralistes et spécialistes.

Analyse détaillée par Division

Division PHARMAGEST : une contraction du résultat due à la baisse du chiffre d'affaires des activités organiques et au renforcement des équipes en Europe (ROC/CA : 18,8% en 2024 et 20,4% au titre du seul S2)

Le recul du résultat opérationnel de la Division est principalement lié à un contexte économique défavorable au premier semestre, qui s'est traduit par une diminution marquée des ventes en France sur le segment des configurations et des matériels.

La stratégie commerciale de la Division, axée sur l'acquisition de nouveaux clients et le lancement régulier de nouvelles solutions logicielles et matérielles, a toutefois permis de créer une nouvelle dynamique sur le second semestre.

Sans remettre en cause le renforcement des équipes initié au cours du premier semestre, des actions de rationalisation des coûts ont été menées et ont permis d'atteindre une rentabilité de 21,1% au S2 sur les activités historiques.

A noter que les derniers changements de périmètre ont un effet dilutif temporaire sur la rentabilité moyenne de la Division de 0,7% en 2024.

Division AXIGATE LINK : un taux de rentabilité toujours élevé (ROC/CA : 31,8% en 2024 et 34,8% au titre du seul S2)

La performance de la Division est notable sur le S2, portée par des revenus en progression sur la plupart des activités. Cette croissance permet d'absorber les coûts liés au déploiement des nouvelles solutions SaaS (TitanLink) et à l'extension des offres de services de maintien à domicile (DomiLink) destinées aux Centres de Ressources Territoriales.

Division E-CONNECT : une baisse du résultat courant en lien avec le reflux des ventes (ROC/CA : 42,9% en 2024 et 40,5% au titre du seul S2)

Comme rappelé précédemment, l'activité de la Division, tant en chiffre d'affaires qu’en résultat avait été portée en 2023 par l'annonce de la fin de la commercialisation des Terminaux Lecteurs Applicatifs et la forte demande de la part des éditeurs hors groupe qui en a résulté.

Malgré ce contexte moins favorable, la Division a maintenu une rentabilité élevée grâce à une politique rigoureuse de maîtrise des dépenses et à la stabilité de son activité avec les éditeurs du Groupe.

Division MEDICAL SOLUTIONS : une année de transition entre le Ségur et de nouvelles solutions logicielles (ROC/CA : 2,2% en 2024 et 4,4% au titre du seul S2)

Après le déploiement de MédiStory 4 et du Ségur, la Division construit un nouveau modèle d’affaires basé sur une stratégie de cross-selling et de revenus récurrents.

Le coût de développement des nouvelles solutions logicielles, notamment l’assistant IA vocal LOQUii, lancé au T4 2024, ainsi que la refonte des circuits de distribution, pèsent temporairement sur la rentabilité de la Division.

Division FINTECH : un résultat opérationnel dégradé sur la seconde partie de l'année (ROC/CA : -38,1% en 2024 et -73,4% sur le seul S2)

Après un premier semestre plutôt encourageant, la défaillance d'un apporteur d'affaires a contraint la Division à comptabiliser une provision pour dépréciation à hauteur de 0,5m€.

Principaux éléments du bilan consolidé 2024

La capacité d'autofinancement après intérêts et impôts s'établit à 46,9m€.

Au-delà des dividendes, les ressources financières sont principalement consacrées aux investissements R&D, infrastructure IT et croissances externes (21,1m€) et au désendettement (12,6m€).

Malgré ces investissements notables, l'excédent financier reste favorablement orienté à 79,5m€ contre 79,3m€ au 31/12/2023, ce qui confère au Groupe une forte autonomie et une capacité d'investissement significative pour soutenir sa stratégie de croissance.

A noter que les engagements de location IFRS 16 et les options d'achats en faveur des minoritaires sont désormais comptabilisées en « autres dettes ».

Dividende proposé

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 25 juin 2025 la distribution d'un dividende brut de 1,25 € par action au titre de l'exercice 2024.

Perspectives 2025

Fort des investissements réalisés en R&D, infrastructures et capital humain tant en France qu’en Europe, le Groupe maintient sa prévision d’un retour à la croissance de son chiffre d’affaires en 2025 avec un S1 à dynamique positive, et un S2 en nette accélération avec une croissance faciale anticipée proche de 10%.

Cette trajectoire de croissance sera soutenue par :

L’innovation et l’Intelligence Artificielle comme moteurs de différenciation , à titre d’exemple LOQUii ou id. genius ;

, à titre d’exemple LOQUii ou id. genius ; La transition progressive des nouvelles solutions vers un modèle d’affaires SaaS permettant d’amplifier les revenus récurrents ;

permettant d’amplifier les revenus récurrents ; Le déploiement de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée, comme id. express, id. pay, ou à diffusion de masse comme Kap-eCV ;

La stratégie du Groupe, centrée sur le patient et l'interopérabilité multi-professionnelle, avec PandaLab ou encore Multimeds.

La rentabilité, bien que solide, restera impactée par les efforts d’investissement continus, nécessaires pour préparer cette trajectoire de croissance, basée sur la capacité du Groupe à apporter des offres innovantes et créatrices de valeur à ses clients.

Calendrier financier

31 mars 2025 : Réunion de présentation des résultats 2024

12 mai 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T1 2025

25 juin 2025 : Assemblée Générale

31 juillet 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T2 2025

26 septembre 2025 : Communiqué résultats semestriels 2025

5 novembre 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T3 2025

5 février 2026 : Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025





