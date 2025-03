BNP Paribas SA : Recomposition nouvelles séries trimestrielles 2024 au format de 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 mars 2025



Cette recomposition n’a pas d’impact au niveau des résultats publiés 2024 du Groupe et modifie uniquement la répartition analytique des métiers, des pôles et du segment « Autres Activités ». Elle impacte en revanche les actifs pondérés des différents métiers, des pôles et du Groupe.

Afin de présenter une référence homogène avec la présentation des comptes et des résultats appliquée à partir du 1er janvier 2025, les séries trimestrielles de l’exercice 2024 intègrent principalement les effets présentés ci-dessous :

le passage de l’allocation des fonds propres normalisés de 11% à 12% des actifs pondérés : dans le cadre de l’entrée en vigueur de la finalisation de Bâle 3 (Bâle 4) au 1er janvier 20251, et en alignement avec son objectif de CET1 de 12%, le Groupe a décidé de faire évoluer les fonds propres normalisés alloués à ses métiers, hors Assurance, en les portant à 12% des actifs pondérés, contre 11% précédemment, à compter du 1er janvier 2025 ;

l’impact de cette transposition (Bâle 4)1 sur le niveau d’actifs pondérés ;

la consolidation par intégration globale dans le périmètre prudentiel des entités sous contrôle exclusif du métier Arval comme si elle était intervenue au 1er janvier 2024 (au lieu du 1er juillet 2024) ;

le recentrage géographique (cession et la mise en run-off des activités dans 10 pays) opéré par Personal Finance. Il conduit à reclasser les données de résultat et d’activité du périmètre non stratégique ou non core (équivalent aux activités mises en run-off) dans Autres Activités.

Le compte de résultat du métier Personal Finance correspond donc au périmètre stratégique ou périmètre core restant ;

un changement de méthodologie d'allocation de revenus entre Wealth Management et Autres Activités ;

les indicateurs d’activité chez BNL recomposés pour prendre en compte une ventilation précise des dépôts par catégorie (à vue, d’épargne et à terme) et de l’épargne hors-bilan (prise en compte des actifs bénéficiant d’une gestion sous mandat).

Les annexes ci-dessous, non auditées, détaillent les résultats trimestriels 2024 conformément à ces évolutions.

Annexe 1 : Résultat Groupe 2024 recomposé, inchangé par rapport au Résultat Groupe 2024 publié

Annexe 2 : Effets de la recomposition sur les pôles opérationnels

Annexe 3 : Effets de la recomposition sur « Autres Activités »

Annexe 4 : Effets sur les dépôts et l’épargne hors-bilan de BNL

Annexe 5 : Nouvelles séries trimestrielles recomposées pour l’ensemble des pôles et des métiers

LES NOUVELLES SÉRIES TRIMESTRIELLES SONT ACCESSIBLES EN FORMAT EXCEL SUR LE SITE : HTTPS://INVEST.BNPPARIBAS.COM

CALENDRIER

9 avril 2025 : début de la quiet period

24 avril 2025 : publication des résultats du 1T25

13 mai 2025 : Assemblée Générale des actionnaires

19 mai 2025 : détachement du dividende portant sur l’exercice 2024

21 mai 2025 : paiement du dividende en numéraire portant sur l’exercice 2024

10 juin 2025 : Deep Dive Personal Finance

26 juin 2025 : Deep Dive Banque Commerciale en France

24 juillet 2025 : publication des résultats du 2T25

CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS

Bénédicte Thibord - benedicte.thibord@bnpparibas.com

Equity

Raphaëlle Bouvier-Flory - raphaelle.bouvierflory@bnpparibas.com

Lisa Bugat - lisa.bugat@bnpparibas.com

Didier Leblanc - didier.m.leblanc@bnpparibas.com

Olivier Parenty - olivier.parenty@bnpparibas.com

Guillaume Tiberghien - guillaume.tiberghien@uk.bnpparibas.com

Dette & Agences de notation

Didier Leblanc - didier.m.leblanc@bnpparibas.com

Olivier Parenty - olivier.parenty@bnpparibas.com

Actionnaires individuels & ESG

Antoine Labarsouque - antoine.labarsouque@bnpparibas.com

E-mail : investor.relations@bnpparibas.com







1 Transposition en droit de l’Union européenne de la finalisation de Bâle 3 (Bâle 4) par le règlement (EU) 2024/1623 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2024 amendant le règlement (EU) 575/2013, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 19 juin 2024.

