Arco Vara AS finantsjuht vahetub

Arco Vara finantsjuht Tiina Malm lahkub Arco Varast ning juhatuse liige Kristina Mustonen on alustanud ettevõttele uue finantsjuhi otsimist.

2017. aastal Arco Varaga liitunud ning 2020. aastal grupi finantsjuhiks valitud Tiina Malmi kommentaar lahkumise avaldusele: „Tahan ette võtta oma elu suurima luksuse ja julguse ning teha karjäärielust pausi. Mul ei ole varasemat pika puhkamise kogemust ning ma ei oska veel ennustada, kui pikalt töölt eemal olemine mulle meeldida võiks, aga ootan järgnevat elumuutust põnevusega.“

Uus finantsjuht võtab juhtimise üle hiljemalt mai lõpust.

Tiina Malm on Arco Vara AS tütarfirmade Arco Tarc OÜ, Arcojärve OÜ, Arco Spordi OÜ, Kerberon OÜ, Kodulahe Kvartal OÜ ning Kodukalda OÜ juhatuse liige, see kuulub lähikuudel muutmisele.





Kristina Mustonen

Juhatuse liige

Arco Vara AS

+372 6144 630

kristina.mustonen@arcovara.com