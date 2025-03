UTI GROUP : RESULTAT ANNUEL 2024

Communiqué de presse Paris le 31 mars 2025





Résultats annuels 2024



UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration réuni le 26 mars 2025 faisant ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 31/12/2024 (*) 31/12/2023 Chiffres d’affaires 20 815 21 183 Résultat opérationnel -6 858 30 Coût de l'endettement financier et autres produits et charges financières -261 -257 Charges d'impôts sur résultat 382 44 Résultat net part du groupe -6 737 -183 Résultat par action (en €) -0,615 -0,021

(*) : En cours de certification





UTI GROUP clôture l’exercice 2024 avec un chiffre d’affaires consolidé de 20,82 M€, affichant un léger repli de 1,7 % par rapport à l’année précédente.

GROUPEMENT IT renforce sa position au sein du groupe, représentant désormais 22 % du chiffre d’affaires contre 15,2 % en 2023, avec une marge opérationnelle faible liée à son activité.

À l’inverse, l’activité en région subit un ralentissement, enregistrant une baisse de 11,5 %, tandis qu’en Île-de-France, UTI GROUP doit faire face à un fort taux d’intercontrat, entraînant un recul de 8,8 %.

Face à des besoins de trésorerie plus important que prévu, UTI GROUP a accueilli en 2024 un nouvel investisseur, EEKEM Group, qui lui a accordé son soutien financier dans le cadre de la poursuite de son activité et de son plan de développement. L’accord conclu avec la société, EEKEM Group et l’actionnaire de contrôle a entraîné une réévaluation de la valeur d’entreprise qui a conduit à une réduction du goodwill en ligne avec la valeur extériorisée au moment de la prise de contrôle de la Société par EEKEM Group. Dans ce cadre, une provision pour dépréciation du goodwill de -5 500 K€ a été enregistrée dans les comptes consolidés.

Ainsi, le résultat opérationnel consolidé d’UTI GROUP s’établit à – 6 858 K€ au 31/12/2024, après prise en compte d’une provision pour dépréciation du goodwill de -5 500 K€, contre +30 K€ en 2023, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de -32,9% contre +0,1% un an plus tôt.









Une situation financière dégradée





En K€ - Comptes consolidés 31/12/2024 31/12/2023 Dettes financières à long terme 593 870 Dettes de loyers à long terme (IFRS 16) 1 044 1 416 Dettes financières à court terme 858 778 Dettes de loyers à court terme (IFRS 16) 402 406 Dettes financières totales 2 897 3 470 Trésorerie active -1 215 -785 Dettes financières nettes 1 682 2 685 Capitaux propres -516 3 828 Dettes financières nettes sur capitaux propres -326% 70,1% Dettes financières nettes (hors dettes sur loyer) sur capitaux propres -45,7% 22,5%

A l’issue de l’exercice 2024, UTI GROUP a vu sa situation financière se dégrader fortement avec une baisse de la rentabilité au cours de l’exercice et la provision pour dépréciation du goodwill.

Malgré une réduction des dettes financières totales du Groupe de 16,5% à 2 897 K€ contre 3 470 K€ au 31 décembre 2023, les capitaux propres du Groupe sont désormais négatifs à hauteur de -516 K€ au 31 décembre 2024, alors qu’ils s’établissaient à 3 828 K€ un an plus tôt.

Le ratio d'endettement net (dettes financières nettes / capitaux propres), hors impact IFRS 16, chute significativement, passant de 22,59% à -45,7%.

Face à une fin d’année 2024 difficile, la Société a sollicité EEKEM Group qui a alors accepté d’apporter 750 K€ à fin décembre en compte courant, suivi d’un complément de 250 K€ à fin février 2025.

UTI GROUP a ensuite sollicité 500 K€ euros supplémentaires pour couvrir ses besoins de trésorerie sur le premier semestre 2025. Le besoin estimé de trésorerie sur l’ensemble de l’exercice 2025 est à ce jour estimé à 1,5 millions d’euros.

Du fait de pertes constatées dans les comptes au 31 décembre 2024, les capitaux propres consolidés du Groupe sont devenus négatifs. Les capitaux propres au niveau de la Société en comptes sociaux sont également négatifs.

Afin de reconstituer les capitaux propres du Groupe, et de couvrir le besoin estimé de trésorerie sur l’ensemble de l’exercice 2025, la Société proposera à la prochaine assemblée générale une réduction de capital par réduction de la valeur nominale de chaque action1, suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La continuité d’exploitation d’UTI GROUP dépend de l’augmentation de capital qui sera proposée.

UTI GROUP publiera un communiqué de presse avec les informations sur ces opérations, leurs montants et leurs modalités.

Cette opération vise à permettre au Groupe de disposer d’une structure financière adaptée à un environnement économique rendu plus difficile par le niveau d’inflation, par la hausse des taux d’intérêt et par le durcissement du marché des services informatiques, et enfin à rendre au Groupe les capacités de poursuivre la participation à des appels d’offres de clients par la démonstration de sa capacité à agir sur le long terme.

Quelle que soit sa participation, le cas échéant, à l’opération d’augmentation de capital envisagée, EEKEM a l’intention, pour les 12 mois à venir, de maintenir UTI GROUP cotée.

L’opération serait lancée après l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 20 mai 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.





Perspectives 2025





La prise de contrôle du capital d’UTI GROUP par EEKEM group vise à doter le groupe de nouvelles ressources financières et humaines pour renouer avec la croissance et la rentabilité.

Portée par cette nouvelle dynamique et un actionnariat consolidé, la Société entame une phase de stabilisation et de développement, tout en ajustant sa stratégie aux mutations du marché.

Le plan de redressement d’UTI Group visait un retour à l’équilibre en 2025 mais la conjoncture économique française dégradée rend cette perspective de plus en plus incertaine.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2025 – 31 juillet 2025









A propos d’UTI Group





Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2023 a été déposé à l'AMF le 29/04/2024 sous le numéro D.24-0372 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com





Contact





Jean-Luc BERNARD

Président

Tél. : 01 41 49 05 10

Jean-luc.bernard@uti-group.com













1 Se faisant par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action, il n’y aura pas de réduction du nombre d’actions UTI GROUP.







