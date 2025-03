31st March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 28th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,664 Lowest price per share (pence): 635.00 Highest price per share (pence): 644.00 Weighted average price per day (pence): 638.7212

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,834,160 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,834,160 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 638.7212 12,664 635.00 644.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 28 March 2025 08:10:00 132 638.00 XLON 00330311200TRLO1 28 March 2025 08:35:40 126 637.00 XLON 00330326315TRLO1 28 March 2025 08:35:40 126 637.00 XLON 00330326314TRLO1 28 March 2025 08:35:43 84 638.00 XLON 00330326354TRLO1 28 March 2025 08:35:48 118 638.00 XLON 00330326445TRLO1 28 March 2025 08:37:28 79 639.00 XLON 00330327459TRLO1 28 March 2025 08:37:28 64 639.00 XLON 00330327458TRLO1 28 March 2025 08:37:28 86 639.00 XLON 00330327460TRLO1 28 March 2025 08:41:29 46 639.00 XLON 00330329996TRLO1 28 March 2025 08:41:29 84 639.00 XLON 00330329995TRLO1 28 March 2025 08:51:02 91 642.00 XLON 00330334314TRLO1 28 March 2025 08:51:02 8 642.00 XLON 00330334313TRLO1 28 March 2025 09:01:58 92 643.00 XLON 00330340388TRLO1 28 March 2025 09:01:58 89 643.00 XLON 00330340387TRLO1 28 March 2025 09:01:58 70 643.00 XLON 00330340386TRLO1 28 March 2025 09:05:37 130 641.00 XLON 00330342868TRLO1 28 March 2025 09:12:44 266 641.00 XLON 00330348539TRLO1 28 March 2025 09:26:03 133 640.00 XLON 00330359204TRLO1 28 March 2025 09:26:03 133 640.00 XLON 00330359203TRLO1 28 March 2025 09:48:23 133 639.00 XLON 00330390321TRLO1 28 March 2025 09:55:32 54 637.00 XLON 00330403108TRLO1 28 March 2025 09:55:32 79 637.00 XLON 00330403107TRLO1 28 March 2025 09:55:32 131 637.00 XLON 00330403109TRLO1 28 March 2025 09:55:32 131 636.00 XLON 00330403111TRLO1 28 March 2025 10:00:39 94 635.00 XLON 00330407605TRLO1 28 March 2025 10:08:50 63 637.00 XLON 00330407788TRLO1 28 March 2025 10:08:50 200 637.00 XLON 00330407787TRLO1 28 March 2025 10:09:33 126 636.00 XLON 00330407794TRLO1 28 March 2025 10:19:12 221 637.00 XLON 00330407967TRLO1 28 March 2025 10:19:12 31 637.00 XLON 00330407966TRLO1 28 March 2025 10:31:12 135 637.00 XLON 00330408794TRLO1 28 March 2025 10:45:04 269 638.00 XLON 00330409089TRLO1 28 March 2025 11:17:39 134 639.00 XLON 00330410054TRLO1 28 March 2025 11:26:08 134 639.00 XLON 00330410226TRLO1 28 March 2025 11:39:43 23 639.00 XLON 00330410518TRLO1 28 March 2025 11:39:43 111 639.00 XLON 00330410517TRLO1 28 March 2025 11:53:13 58 639.00 XLON 00330410864TRLO1 28 March 2025 12:04:28 47 640.00 XLON 00330411114TRLO1 28 March 2025 12:04:28 83 640.00 XLON 00330411113TRLO1 28 March 2025 12:04:28 64 640.00 XLON 00330411112TRLO1 28 March 2025 12:08:46 87 643.00 XLON 00330411211TRLO1 28 March 2025 12:08:46 82 643.00 XLON 00330411212TRLO1 28 March 2025 12:08:51 27 644.00 XLON 00330411215TRLO1 28 March 2025 12:08:51 84 644.00 XLON 00330411214TRLO1 28 March 2025 12:08:51 14 644.00 XLON 00330411213TRLO1 28 March 2025 12:09:31 124 644.00 XLON 00330411225TRLO1 28 March 2025 12:18:54 370 643.00 XLON 00330411361TRLO1 28 March 2025 12:19:08 56 643.00 XLON 00330411371TRLO1 28 March 2025 12:19:08 347 643.00 XLON 00330411370TRLO1 28 March 2025 12:28:52 134 642.00 XLON 00330411499TRLO1 28 March 2025 12:28:54 133 641.00 XLON 00330411500TRLO1 28 March 2025 13:00:36 125 640.00 XLON 00330412132TRLO1 28 March 2025 13:49:41 190 643.00 XLON 00330413745TRLO1 28 March 2025 13:49:41 72 643.00 XLON 00330413744TRLO1 28 March 2025 13:53:49 130 642.00 XLON 00330413996TRLO1 28 March 2025 13:53:49 130 642.00 XLON 00330413995TRLO1 28 March 2025 13:59:51 132 641.00 XLON 00330414281TRLO1 28 March 2025 13:59:51 131 641.00 XLON 00330414280TRLO1 28 March 2025 13:59:51 264 641.00 XLON 00330414279TRLO1 28 March 2025 13:59:55 129 640.00 XLON 00330414282TRLO1 28 March 2025 14:03:51 25 640.00 XLON 00330414440TRLO1 28 March 2025 14:03:51 130 640.00 XLON 00330414439TRLO1 28 March 2025 14:18:32 129 639.00 XLON 00330415246TRLO1 28 March 2025 14:18:32 233 639.00 XLON 00330415245TRLO1 28 March 2025 14:18:32 26 639.00 XLON 00330415244TRLO1 28 March 2025 14:18:32 129 638.00 XLON 00330415247TRLO1 28 March 2025 14:51:31 92 636.00 XLON 00330416613TRLO1 28 March 2025 14:51:31 93 636.00 XLON 00330416612TRLO1 28 March 2025 14:51:31 80 636.00 XLON 00330416611TRLO1 28 March 2025 15:06:01 204 637.00 XLON 00330417188TRLO1 28 March 2025 15:06:01 148 637.00 XLON 00330417187TRLO1 28 March 2025 15:06:02 170 636.00 XLON 00330417191TRLO1 28 March 2025 15:06:02 329 636.00 XLON 00330417190TRLO1 28 March 2025 15:06:02 124 635.00 XLON 00330417192TRLO1 28 March 2025 15:27:52 85 637.00 XLON 00330418266TRLO1 28 March 2025 15:27:52 88 637.00 XLON 00330418265TRLO1 28 March 2025 15:27:52 47 637.00 XLON 00330418264TRLO1 28 March 2025 15:40:13 132 638.00 XLON 00330418658TRLO1 28 March 2025 15:40:13 17 638.00 XLON 00330418659TRLO1 28 March 2025 15:42:25 365 638.00 XLON 00330418807TRLO1 28 March 2025 15:42:25 350 638.00 XLON 00330418809TRLO1 28 March 2025 15:42:25 650 638.00 XLON 00330418808TRLO1 28 March 2025 15:44:17 133 637.00 XLON 00330418892TRLO1 28 March 2025 15:44:17 132 637.00 XLON 00330418891TRLO1 28 March 2025 15:44:17 133 637.00 XLON 00330418890TRLO1 28 March 2025 15:44:17 265 637.00 XLON 00330418889TRLO1 28 March 2025 15:50:41 133 636.00 XLON 00330419131TRLO1 28 March 2025 15:55:47 102 636.00 XLON 00330419256TRLO1 28 March 2025 15:55:49 23 636.00 XLON 00330419258TRLO1 28 March 2025 15:55:49 102 636.00 XLON 00330419259TRLO1 28 March 2025 16:10:21 125 635.00 XLON 00330419868TRLO1 28 March 2025 16:16:27 599 636.00 XLON 00330420556TRLO1 28 March 2025 16:16:27 33 636.00 XLON 00330420555TRLO1 28 March 2025 16:19:07 74 636.00 XLON 00330420799TRLO1 28 March 2025 16:19:50 63 636.00 XLON 00330420916TRLO1 28 March 2025 16:19:50 62 636.00 XLON 00330420915TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970