Conferize A/S udsender årsrapport for 2024

Selskabsmeddelelse nr. 5/2025

København, den 31. marts 2025







Bestyrelsen for Conferize A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2024.

Selskabet opnåede i regnskabsåret 2024 følgende resultater sammenlignet med 2023:

Resultatpost 2024 (DKK) 2023 (DKK) Bruttoresultat -4.470.775 724.006 Driftsresultat -5.137.466 -9.267.099 Årets resultat -5.348.650 -18.641.049 Indre værdi pr. Aktie (DKK) 0,007 0,002 Resultat før skat pr. Aktie (DKK) -0,004 -0,09 Egenkapital ultimo 9.448.546 306.251

Ledelsen vurderer årets resultat som utilfredsstillende.

Redegørelse for aktiviteter i 2024

I løbet af 2024 har selskabet haft fokus på at rydde op i sine aktiviteter og analysere nye investeringsmuligheder. Følgende væsentlige begivenheder er gennemført:

Frasalg af datterselskabet Suubz

Opkøb af ca. 88% af QP Group AB samt hovedparten af selskabets gæld

Indgåelse af aftale vedrørende A2i Systems A/S

Indgåelse af aftale om køb af 53% af EMD Service ApS

Undersøgt investeringsmuligheder i energisektoren





Selskabet har ikke ændret sin drift eller organisation i 2024. Selskabet har i 2024 rejst fremmed- og egenkapital for ca. 16,5 mio. kr. Integration af de opkøbte selskaber er fortsat under implementering.

Usikkerheder

Selskabet har indregnet kapitalandele i tilknyttede virksomheder med 5,88 mio. kr. samt tilgodehavender på 2,26 mio. kr. relateret til QP Group AB, som har negativ egenkapital. Der er derfor væsentlig usikkerhed forbundet med indregning og måling. Ledelsen vurderer dog, at værdien er genindvindelig baseret på forventet fremtidig indtjening.

Forventet udvikling

Ledelsen har ambitiøse vækstmål for 2025 og forventer yderligere investeringer. Blandt identificerede strategiske investeringsmål er:

Unlimit Group ApS (forslag om køb af 100% behandles på generalforsamlingen)

EMD Service ApS (53%)

Sophos Evolution AB (under forhandling)

FinTech-selskab (under forhandling)

Øvrige opkøbsmuligheder vurderes løbende





Unlimit Group ApS forventes at få en central rolle i selskabets strategi for AI-drevet retail-teknologi med ekspansion i Skandinavien og Europa.

Selskabet har desuden et uudnyttet skattemæssigt underskud på over ca. 60 mio. kr., som kan forbedre rentabiliteten ved fremtidig indtjening.

Årets resultat

Bestyrelsen anbefaler på den kommende ordinære generalforsamling, at årets underskud på 5.348.650 kr. overføres til egenkapitalen.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 15. april 2025 kl. 10.00. Indkaldelse sendes via e-mail til de aktionærer, der har registreret deres e-mail hos Euronext. Dagsorden vil blive offentliggjort på http://www.conferize.com/investor og via Nasdaq First North Growth Market senest 14 dage før.

Offentliggørelse

Årsrapporten for 2024 er tilgængelig på http://www.conferize.com/investor og vedhæftet denne meddelelse.

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

