Numerator kündigt Expansion nach Deutschland für Mai 2025 an – erster europäischer Markt für das Unternehmen

CHICAGO, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, ein globales Daten- und Technologieunternehmen, gab heute die bevorstehende Einführung seiner Kundenprämien-App Receipt Hog in Deutschland bekannt. Die Einführung basiert auf der jüngsten Ankündigung, dass Worldpanel unter der Marke Numerator aufgelöst wird und ein neues globales Unternehmen für Verbraucherdaten gegründet wird, das fast 5 Milliarden Verbraucher in über 50 Ländern vertritt.

Receipt Hog, eine gamifizierte Mobile-App, die Verbraucher für das Teilen ihrer Kaufbelege belohnt, wird im Mai 2025 offiziell in Deutschland eingeführt. Dabei können Nutzer Belege durch Hochladen von Fotos der Belege einreichen, ihre E-Mail-Konten verbinden oder Treueprogramme verknüpfen, um Prämien zu erhalten. Zusätzlich können sie an Umfragen innerhalb der App teilnehmen, um ihre Belohnungen zu erhöhen und gleichzeitig wertvolle Einblicke in ihre Einkaufsgewohnheiten geben. Durch branchenführende Datenschutzstandards und leicht verständliche Nutzungsbedingungen stimmen Receipt Hog-Nutzer der Datenerfassung klar und transparent zu.

„Die Expansion von Numerator nach Deutschland stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission dar, Verbraucherinformationen auf globaler Ebene neu zu definieren“, so Eric Belcher, CEO von Numerator. „Deutschland ist als größte Volkswirtschaft Europas ein entscheidender Markt, in dem sich die Marktforschung bisher jedoch nur langsam weiterentwickelt hat. In einer Zeit, in der sich das Verbraucherverhalten rasant verändert, von der beschleunigten Einführung des E-Commerce bis hin zur wachsenden Präferenz für Eigenmarken, führen wir technologiebasierte Lösungen ein, um Marken und Einzelhändlern dabei zu helfen, den modernen deutschen Verbraucher zu verstehen.“

Numerator wird bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 die Nutzerbasis von Receipt Hog Deutschland schnell auf voraussichtlich 25.000 Umfrageteilnehmer vergrößern. Die Einführung wird den Weg für die Umfrage-Plattform von Numerator ebnen, die es Marken ermöglicht, Umfragen direkt mit Verbrauchern auf Grundlage ihres verifizierten Kaufverhaltens durchzuführen.

„Wir werden mit Numerators Umfrage-Plattform in Deutschland einen neuen Standard für umfragebasierte Erkenntnisse einführen, der es Marken ermöglicht, auf eine bisher äußerst schwer realisierbare Weise mit echten, verifizierten Käufern in Kontakt zu treten“, fügte Belcher hinzu. „Unsere hochwertigen Verbraucherdaten werden Marken dabei helfen, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.“

Receipt Hog wird im Mai 2025 in Deutschland zum Download verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter numerator.com/germany.

Über Numerator:

Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in die Marktforschung bringt. Numerator kombiniert First-Party-Daten von über einer Million US-amerikanischer Haushalte mit fortschrittlicher Technologie, um ein ganzheitliches, 360-Grad-Verständnis der Verbraucher zu schaffen und so der traditionell eher langsamen Veränderung in der Marktforschungsbranche entgegenzuwirken. Numerator hat seinen Hauptsitz in Chicago (Illinois, USA) und beschäftigt weltweit 5.800 Mitarbeitende. 80 der 100 größten Hersteller von Konsumgütermarken (CPG) zählen bereits zu den Kunden von Numerator.